پروژه به ۱۹ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی روز چهارشنبه در سفر یک روزه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی به استان زنجان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، زنجان را جزو استانهای پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور اعلام کرد و گفت: تمام تلاش اداره کل راه و شهرسازی استان اجرای سریع پروژه های مسکن ملی است و برای تحقق این مهم از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان اظهار کرد: تلاش می کنیم تا واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن خیلی سریع به دست متقاضیان برسد تا کمترین دغدغه را داشته باشند.

اسماعیلی، ساخت مسکن را بسیار سخت عنوان کرد و گفت: باید با برنامه ریزی کارها جلو برود و در این خصوص برنامه ریزی و مدیریت لازم در دستور کار است.

وی، با بیان اینکه ۲۷ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در بخش حمایتی در استان زنجان ساخته خواهد شد، افزود: از این تعداد ۱۹ هزار واحد مسکونی تخصیص پروژه شده که از این تعداد بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد در شهر زنجان در دست ساخت است که پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند.

اسماعیلی بیان داشت: قسمت اعظمی از پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان طی سال آینده به مرحله واگذاری می رسد و برای تحقق این مهم هم تلاش لازم را می کنیم.

روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن را زنجان خوب است

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: باوجود حجم بالای کار در زمینه ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن، این طرح در استان روند اجرایی خوبی را طی می کند.

آیت الله علی خاتمی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور جزو اولین ها است، گفت: باوجود حجم بالای کار در این طرح کارها به خوبی جلو می رود.

وی از فعالیت ها و اقدامات مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص اجرای خوب و با کیفیت طرح نهضت ملی مسکن قدر دانی کرد و گفت: مشکلات است ولی ایشان با تلاش شبانه روزی خود درصدد حل مشکلات و زود خانه دار کردن مردم هستند.

وی ابراز کرد: این استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور جزو اولین ها است و از مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان درخواست دارم نسبت به تولید سریع مسکن مردم اهتمام جدی داشته باشد چرا که ما خدمتگذار مردم هستیم و باید مردم در بخش مسکن مشکلی نداشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه طبق فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری شان ما خدمت به مردم است، گفت: باید خدمت به مردم حلاوت و شیرینی لازم را داشته باشد.

خاتمی، با اشاره به اینکه باید صادقانه به مردم خدمت کرد تا مردم به نظام و انقلاب اعتماد خود را از دست ندهند، تصریح کرد: اعتماد مردم به نظام بالاترین سرمایه است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در استان زنجان پروژه های نهضت ملی مسکن در غرب و شرق شهر زنجان به خوبی جلو می رود مشکلات است و نارضایتی ها به تبع با توجه به حجم بالای کار وجود دارد ولی امیدوارم با رفع مشکلات شاهد زود خانه دار شدن مردم باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم عملکرد خوبی دارد.

خاتمی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم عملکرد خوبی طی چند سال گذشته داشته است، ابراز کرد: راهداری استان هم در بحث حمل و نقل فعالیت های قابل قبولی به خصوص در جابه جایی زائرین به اربعین داشت.