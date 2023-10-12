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۲۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین و بارش باران در محور چالوس

ترافیک سنگین و بارش باران در محور چالوس

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده تویر سنگین بوده و این محور دارای بارش باران است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده تویر سنگین بوده و این محور دارای بارش باران است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل مهرشهر تا پل حصارک بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای شمالی استان دارای بارش باران هستند.

کد مطلب 5909552

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