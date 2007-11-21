حاشیه های پرسپولیس را می شناسم / کاشانی می رفت، من هم می رفتم

به گزارش خبرنگارمهر، حمید استیلی با بیان این مطلب درنشست خبری صبح امروزباشگاه پرسپولیس که درسالن آمفی تئاتر شهرداری منطقه 9 تهران برگزارشد، ضمن رد شایعه اختلاف خود با افشین قطبی افزود: ما یک تیم واحد هستیم که همه از مدیریت و سرمربی تیم تبعیت می کنیم. قطعا اگر تیم دو دسته شود و بین بازیکنان اختلاف بیافتد اولین فردی که اعتراض می کند من خواهم بود.

وی تصریح کرد : باشگاه با افرادی که نظم و انضباط تیم را برهم بزند برخورد خواهد کرد و برای این کارجایگاه افراد را درنظر نمی گیرد، کما اینکه درکمیته انضباطی نیز با برخی از بازیکنان برخورد شده است.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به سابقه فعالیت خود دراین باشگاه گفت: من سابقه سالها بازی و مربیگری درتیم پرسپولیس را دارم و به خوبی با جو و حاشیه هایی که حول این تیم وجود دارد ، آشنا هستم. من اگرهم مشکلی وجود داشته باشد به قطبی گوشزد می کنم و او با درک موقعیت موجود برای حل این مشکل تصمیم گیری می کند.

استیلی با تاکید بر لزوم آموزش و افزایش آموخته های تئوری مربیان فوتبال افزود: تلاش می کنم تا به دانش مربیگری خود بیافزایم. امسال در دو دوره کلاس مربیگری درهلند و تهران شرکت کرده ام . قطعا اگر فرصت فراهم شود در آینده درکلاس های دیگری نیز حضور خواهم یافت.

وی اظهار داشت: ما از بازیکنان می خواهیم که ازهمان ابتدا روی دروازه حریف فشار وارد کنند . اینکه در دقایق پایانی به گل می رسیم خواسته کادرفنی نیست. بازی به گونه ای هدایت می شود که ناچارمی شویم با فشار بیشتر در آن دقایق به گل برسیم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به نقش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در موفقیت های این تیم گفت : درتیم ما همه فعل خواستن را به خوبی صرف می کنند به همین خاطربازیکنانی که از روی نیمکت به داخل زمین می روند روحیه برتری جویی دارند و درکنار دیگر بازیکنان برای پیروزی تلاش می کنند. دراین بین حمایت هواداران را نیز درکنار خود داریم . آنها تا دقیقه 94 ازتیم حمایت می کنند و باعث می شوند تا بازیکنان با انگیزه بیشتری برای پیروزی تلاش کنند.

وی درخاتمه تصریح کرد: تصمیم داشتم اگرآقای کاشانی ازسمت مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد من نیز از سمت خود کناره گیری کنم.