زندگی ۲۶ نابینا در یک روستای نوشهر/ ۹۸ دانش آموز نابینا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مسلمی ظهر. پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران دیابت و تصادفات را علل اصلی نابینایی در حالحاضر دانست و از خانوادهها خواست تست سنجش و تنبلی چشم را در سنین ۳ تا ۶ سال کودکان انجام دهند.
مسلمی از راهاندازی استخر ویژه معلولین در مرکز فیاضبخش خبر داد و گفت: برگزاری پنجشنبههای جهادی بهزیستی و حضور در روستاها موجب شناسایی معلولین و نابینایان شده است.
مدیرعامل جامعه نابینایان و کمبینایان مازندران با اعلام اینکه در روستای چلندر نوشهر ۳۶ نابینا در یک روستا زندگی میکنند، افزود: شهرهای بابل و ساری و قائمشهر بیشترین نابینا را در سطح استان دارند.
مسلمی به وجود ۲۲۳ هزار نابینا در کل کشور اشاره کرد و یادآور شد: ۹ هزار ۲۳۱ نابینا و کمبینا در مازندران زندگی میکنند.
وی به وجود ۵ هزار و ۹۷۱ مرد نابینا و ۶ هزار و ۵۷۴ نابینای متأهل در استان اشاره کرد و گفت: ۱۱۵ ورزشکار نابینا و کمبینا داریم که برخی قهرمان شنا، وزنهبرداری، گلبال هستند.
مسلمی میزان مستمری هر نابینا را حدود ۷۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: ۵ هزار ۷۲۷ نفر از جامعه نابینایان استان از بهزیستی مستمری دریافت میکنند.
وی از اشتغال یکهزار و ۲۷۶ نابینا و کمبینا خبر داد و یادآور شد: ۹۸ دانش آموز نابینا داریم و ۴۰۰ نابینا کمتر از ۱۲ سال بوده و ۴۰۷ نفر هم ۱۲ تا ۱۸ سال سن دارند.
