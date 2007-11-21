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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۰۲

"ارتش 20 میلیونی" در شبکه تهران

ویژه برنامه ارتش 20 میلیونی به مناسبت هفته بسیج با حضور فرماندهان دوران دفاع مقدس از فردا اول آذر به مدت هفت شب از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه سردار رحیم صفوی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، حجت الاسلام طائب جانشین نیروی مقاومت بسیج، سردار خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی، رضا سیف‌اللهی از فرماندهان دوران جنگ، جدیدی رئیس سازمان پزشکی بسیج، اصلانی فرمانده بسیج خواهران نیروی مقاومت و تولایی رئیس پژوهشکده حضور دارند.

برنامه "ارتش بیست میلیونی" از گروه سیاسی شبکه تهران مباحثی چون فلسفه تاسیس بسیج از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، علت هراس دشمنان از نهادهای مردمی نظیر سپاه و بسیج، نقش بسیج در سه دوران دفاع، سازندگی و تثبیت، چگونگی حفظ فرهنگ و ارزش‌های بسیجی در کشور را بررسی می‌کند. این برنامه هر شب به مدت 20 دقیقه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدحسین سبطی روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 590982

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