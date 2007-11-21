ذوب آهن با ذوالفقارنسب به رده های بالای جدول صعود می کند

سعید آذری درگفتگو با خبرنگارمهر، درمورد مسابقات جام حذفی افزود: رقابتهای جام حذفی سرشار از مسائل غیرقابل پیش بینی است که در آن تیم های لیگ برتر با حریفان باانگیزه ای روبرو شوند که می توانند برای این تیم های مدعی دردساز هم باشند.

وی درمورد آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیش از دیدار با دانشگاه آزاد زنجان خاطر نشان کرد: ذوالفقارنسب از زمانی که هدایت تیم ذوب آهن را برعهده گرفته، اثرات مثبتی در تیم داشته است. همچنین این مربی شناخت خوبی ازدانشگاه آزاد زنجان دارد و این تیم را باوجود آنکه در دسته اول بازی می کند، دست کم نخواهد گرفت.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان همچنین تاکید کرد: طی روزهای گذشته با ذوالفقارنسب جلسه ای در خصوص بازیهای جام حذفی داشتیم. در این جلسه تصمیم گرفته شد تا مسابقات جام را جدی بگیریم و ایشان هم قول دادند تمام تلاش خود را انجام می دهند تا در این رقابتها بهترین نتیجه را کسب کنند.

آذری درمورد آینده تیم ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر اضافه کرد: ذوالفقارنسب گام اول هدایت تیم ذوب آهن را با کسب نتیجه بسیار خوب در همدان برابر پاس، بسیار محکم برداشت و توانستیم درپایان آن دیدار یک پله هم در جدول رده بندی صعود کنیم. این نتیجه کار بزرگی بود که ذوب آهن موفق شد برابر هواداران و مسئولان فوتبالدوست همدانی به آن دست یابد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: مطمئنا با تجربه و علم بالای ذوالفقارنسب، ذوب آهن می تواند در بازیهای آینده لیگ برتر نتایج قابل قبولی را بدست آورده و به جایگاه شایسته ای در بین تیم های میانی و حتی بالای جدول دست یابد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان درپایان صحبتهایش از تسویه حساب کامل با جورجوویچ و بازگشت این مربی صربستانی به کشورش خبرداد.

دیدارتیم های دانشگاه آزاد زنجان و ذوب آهن اصفهان، ساعت 14 روزپنجشنبه اول آذرماه در ورزشگاه کارگران زنجان و با قضاوت فرشید افشار برگزار می شود.