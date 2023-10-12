به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در مراسم معارفه امام جمعه شهر آبیک اظهار کرد: خداوند در آیه ۹ سوره جمعه می‌فرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، یعنی (ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون برای نماز جمعه ندا در داده شد به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است).

وی ادامه داد: خداوند در این آیه می‌فرماید بشتابید به سوی نماز جمعه بروید و آن را جدی بگیرید، ما خیلی اشتغالات داریم اما در بین اشتغالات معامله و بیع جاذبه بیشتری دارد چون سود و درآمد در آن دخیل است، خداوند در این آیه می‌فرماید همه چیزهای دارای جاذبه از جمله خرید و فروش را کنار بگذارید و به نماز جمعه بروید، شک نکنید اگر عالم و آگاه باشید این برای شما بهتر است و خیر شما در این است.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: خداوند در آیه ۱۰ سوره جمعه نیز می‌فرماید «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»، یعنی (و چون نماز گزارده شد در روی زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار گردید).

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید نماز جمعه باید جایگاه شما را بالا ببرد، نام و یاد خدا را در شما زنده کرده و شما را متحول کند و با این تحول معنوی به جامعه بروید، شأن شما بالاتر از این است که فقط دنبال یک لقمه نان باشید، بلکه باید به‌دنبال فضل خدا و رزق معنوی باشید.

وی خاطرنشان کرد: همه موجودات زنده دنبال یک لقمه نان هستند، انسان باید یک فرقی با موجودات دیگر داشته باشد، خداوند می‌فرماید فضل خدا را ببینید، در فضل خدا هم نان مادی و هم رزق معنوی وجود دارد، خداوند می‌فرماید چیزهایی به شما می‌دهم که شأن، جاذبه و اهمیت آن‌ها بیشتر از یک لقمه نان مادی باشد.

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: در آیه ۱۰ سوره جمعه خداوند فرموده زیاد به یاد خدا باشید، در خطبه‌های نماز جمعه همواره یاد و نام خدا در جان ما پمپاژ می‌شود، اگر دنبال رستگاری هستید راه آن همین است.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خداوند در آیه ۱۱ سوره جمعه گلایه می‌کند و می‌فرماید «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ»، یعنی (و چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند به سوی آن روی‏آور می‌شوند و تو را در حالی که ایستاده‌ای ترک می‌کنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمی و از داد و ستد بهتر است و خدا بهترین روزی‌دهندگان است).

وی یادآور شد: خداوند می‌فرماید وقتی تجارت، خرید و فروش و مسائل دنیایی به گوش برخی‌ها می‌رسید نماز را ترک می‌کردند، آن ایام این گونه بود که از شامات کالاهایی را آورده و در مدینه و در محل نماز جمعه برای فروش بساط می‌کردند و می‌گفتند هر کس دیر برسد کالاهای خوب از دستش می‌روند، برخی‌ها در میان خطبه‌های پیامبر (ص) نماز را رها می‌کردند و برای خرید می‌رفتند.

هدف اصلی نماز جمعه ذکر است

آیت‌الله عابدینی افزود: بنابراین مهم‌ترین هدف نماز جمعه ذکر است، اینکه آدم‌ها خدایی شوند و تحت تأثیر نماز جمعه ارتباطشان با خدا بیشتر شود و محبت خدا در دل‌ها جای بگیرد و فرهنگ ما و خانواده‌مان و فرهنگ جامعه فرهنگ الهی شود، خداوند در سوره جمعه می‌فرماید به سوی ذکر خدا بشتابید و بعد از نماز جمعه هم به دنبال یاد خدا باشید، این‌ها باید جدی گرفته شوند.

وی عنوان کرد: البته این مسائل فقط مربوط به نماز جمعه نیست، نمازهای دیگر نیز این گونه هستند، چرا ما نماز می‌خوانیم؟ برای اینکه می‌خواهیم بگوییم خدایا ما حواسمان به تو هست و می‌دانیم بنده دنیا نیستیم، عزت، آبرو و سعادت را از تو می‌خواهیم و می‌دانیم اگر از تو دور شویم بیچاره هستیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: ایمان، عقیده، صداقت، درستی و معرفت دینی چیزی نیست که خدای متعال به هر کسی بدهد، خدا این را فقط به مؤمنین عنایت می‌کند، ما در نماز به دنبال همین‌ها هستیم، خداوند در آیه ۱۴ سوره طه می‌فرماید «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی»، یعنی (به یاد من نماز برپا دار).

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: اگر دفاع و جهاد هم پیش بیاید باز همین است، خداوند در آیه ۴۵ سوره انفال می‌فرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»، یعنی (ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون با گروهی برخورد می‌‏کنید پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید).

وی تأکید کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید وقتی روبروی دشمن قرار گرفتید، ثابت‌قدم بوده و به یاد خدا باشید، اگر می‌جنگید هم به یاد خدا باشید، امروز هم می‌بینیم که به وسیله جنگ با اسرائیل می‌خواهیم نام و یاد خدا در جهان برقرار شود و آن‌هایی که مانع اهتزاز پرچم حق هستند زمین بخورند و پرچم حق برافراشته بماند.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: خداوند می‌فرماید حج برای ذکر است، وقتی مناسک حج به پایان رسید، درست است که حج به پایان رسید اما ذکر جان گرفته است، بنابراین باید تحت تأثیر آموزه‌های حج، دائم در ذکر و یاد خدا باشید.

امام جمعه قزوین یادآور شد: همچنین خداوند فرمود همه قرآن ذکر است، برای اینکه همه آیات آن ما را به خدا ربط می‌دهد و رشته‌های ارتباط انسان با خداست، هر مفهوم قرآنی ما را به خدا ربط می‌دهد، این‌ها هدف زندگی است، اگر ما هدفمان را با این‌ها هماهنگ نکنیم، بی‌هدف و سرگردانیم، خداوند در آیه ۱۲۴ سوره طه می‌فرماید «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی»، یعنی (هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌‏کنیم).

وی اظهار کرد: هر کس با خدا ارتباط نداشته باشد، اگر همه دنیا را هم به او بدهند آشفته زندگی می‌کند، مدام نسبت به آینده نگران است، استرس دارد، می‌ترسد و امید در زندگی او جایگاهی ندارد، ذکر به معنای امید و آرامش است، خداوند در آیه ۲۸ سوره رعد می‌فرماید «الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، یعنی (همان کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‏‌گیرد آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش می‏‌یابد).

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: چیزی که به انسان آرامش می‌دهد مدل بالای ماشین نیست، اندوخته بانکی نیست، خانه و مسکن نیست، حتی شهرت اجتماعی هم نیست، این‌ها مفت هم نمی‌ارزند، آن چیزی که می‌ارزد ارتباط با خداست.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: در نماز جمعه اصل و اساس تقوای الهی است که باید جدی دیده شود، امام جمعه مکلف است در نماز جمعه از تقوای الهی صحبت کند، همچنین در نماز جمعه باید از دشمن‌شناسی صحبت شود، همین یهودی‌هایی که اکنون دشمنی آن‌ها را بیشتر از همیشه می‌بینیم، چهار آیه سوره جمعه اختصاص به شناخت یهودی‌ها دارد، این ۴ آیه مثل دروازه‌ای هستند که در کنار آیات دیگر به ما در یهودشناسی کمک می‌کنند.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: یهودیان دشمن خارجی هستند، دشمن داخلی نیز منافقین هستند، یکی از سوره‌هایی که در نماز جمعه توصیه شده قرائت شود سوره منافقون است، اقامه نماز، امر به معروف، اقامه فرهنگ ایمانی، اقامه ولایت و امامت، اقامه عدل و مبارزه با فساد، وحدت و برادری مربوط به نماز جمعه است، نقش پدرانه داشتن امام جمعه نیز خیلی مهم است.

امام جمعه باید امام مؤمنین و غیر مؤمنین باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: امام جمعه باید امام جمعه همه مردم جامعه از جمله زندانیان باشد، امام جمعه باید امام جمعه مؤمنین و غیر مؤمنین باشد، چرا که باید غیر مؤمنین را هم به سمت ایمان هدایت کند.

وی یادآور شد: ما باید از حجت‌الاسلام‌والمسلمین میر امینی تشکر کنیم بخاطر زحمات جدی که در طول سالیان در آبیک کشیدند، کارهای زیادی توسط ایشان در اینجا انجام شد، از جمله اینکه در مبارزه با زیاده‌خواری و زیاده‌خواهی‌های برخی‌ها فعالیت‌های شایسته‌ای داشتند، به ایشان خداقوت می‌گوئیم و دعا می‌کنیم ان‌شاءالله در شهر انقلابی و مؤمن‌پرور پیشوا موفق باشند.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: حجت‌الاسلام روحانی سابقه طولانی‌مدت خدمت داشته‌اند و امام جمعه محمودآباد نمونه و رودسر بودند و در این شهرها خدمات ارزنده‌ای داشتند.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: اکنون استان ما از حیث مدیریت دولتی و از جهات گوناگون در مجموع به گونه‌ای است که مانع آن چنانی برای کار کردن وجود ندارد، مردم هم باید همت کنند، نماز جمعه، نماز جماعت و اجتماع است، مثل حج یا نماز عیدفطر که اجتماع سالانه است، نماز جمعه نیز نماز اجتماع است، فلذا یک طرف آن امام جمعه است و طرف دیگر آن مردم هستند، هر کدام ما باید برای شکوه نماز جمعه تلاش کنیم، ان‌شاءالله خداوند به فعالیت‌های شما برکت بدهد.