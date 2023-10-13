به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای هیئات مذهبی شهرستان بابل در پی عملیات موفقیت آمیز و افتخارآفرین طوفان الأقصی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه حرکت نزولی و روبه زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت و «ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»، آمده است: همان گونه که مستحضرید، سال هاست که مردم مظلوم فلسطین در سایه سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری، در زیر چنگال صهیونیستهای غاصب و رژیم کودک کش اسرائیل مورد آزار و اذیت قرار گرفته و متحمل دردها و رنجهای بسیاری شدهاند، خانه و کاشانه خویش را از دست داده و در عزای خانوادهها، زنان و کودکانشان سوگواری کردهاند.
در ادامه آمده است: بار دیگر شاهد بودیم که جبهه مقاومت هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را به مذلت کشید و عزم آهنین جوانان غیور فلسطینی بر گنبد آهنین رژیم جعلی غلبه یافت و عملیات گسترده زمینی، دریایی و هوایی نیروهای مقاومت علیه مراکز نظامی و شهرکهای صهیونیست نشین بنام طوفان الاقصی رژیم اشغالگر و حامیانش را در شوک سهمگین فرو برده است.
همچنین در این بیانیه تصریح شده است: این عملیات ضمن تحمیل شکست سهمگین اطلاعاتی به رژیم اشغالگر، توانمندی حیرت انگیز نیروهای مقاومت فلسطین را در طراحی ماجرای عملیات پیچیده اطلاعاتی الکترونیکی و نظامی به رخ جهانیان کشاند، طوفان الاقصی که از روز شنبه در لانههای عنکبوتی غاصبان قدس شریف وزیدن گرفته است، صحنههای خفت باری را از شکست و اضمحلال اشغالگران به نمایش گذاشت.
در بیانیه شورای هیئات مذهبی بابل تاکید شده است: آشفتگی مقامات تلاویو از شکسته شدن هیمنه پوشالی این رژیم، این باور را در میان ملتهای عربی و مسلمان بوجود آورد که پیروزیهای ارتش اسرائیل در جنگهای عربی اسرائیلی بیش از آنکه نتیجه قدرت اسرائیل باشد نتیجه خیانت، ارادههای ضعیف و دلبستگی های دنیوی سران عرب بوده است.
همچنین تصریح شده است: نیروهای مقاومت که برای اولین بار از دفاع به حمله وارد شدهاند این حقیقت را به جهانیان نمایان کردند که فرزندان روح الله و حاج قاسم برای جراحی غده سرطانی صهیونیسم از پیکره جهان اسلام، عزم و اراده پولادین را در دلهایشان پرورش دادهاند. تا جایی که، با این طوفان افسانههای موساد و گنبد آهنین را به عبرتهای تاریخی تبدیل کردند.
ضربه کوبنده جبهه مقاومت فلسطین بر پیکره رژیم در حال احتضار اسرائیل بار دیگر بر همگان ثابت کرد که این پدیده کثیف قرن اخیر علیرغم همه حمایتها و پشتیبانیهای سیستمهای سرمایه داری و دولتهای غربی از خانه عنکبوت سستتر است و به گفته ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی، ارض مقدسه از لوث وجود اسرائیل غاصب تطهیر خواهد شد و دولتهایی که به دنبال قمار عادی سازی روابط با این رژیم مضمحل و بی پایه هستند بازنده این میدان خواهند بود.
شورای هیئات مذهبی شهرستان بابل, ضمن تبریک این فتح خیبرگونه و آرزوی توفیقات و پیروزیهای بزرگتر, برای گروههای مقاومت، بر دست و بازوی مجاهدان فلسطینی بوسه میزند و به آنان اطمینان میدهد که جمهوری اسلامی ایران، فلسطین و فلسطینیان را تنها نخواهد گذاشت و تا فتح و آزادی قدس لحظهای آرام نخواهیم داشت و بعداز نماز جمعه شهرستان بابل، یک بار دیگر با آرمان امام و قدس عهد میبینیم و انزجار خود را از رژیم منحوس صهیونیست نشان میدهیم.
