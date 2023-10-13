۲۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه مدرن هیدروپونیک در بیضا

شیراز- وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه مدرن هیدروپونیک سبزی و صیفی در بیضا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از دور دوم سفر ریاست جمهور و هیأت دولت به استان فارس؛ محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان بیضاء از گلخانه مدرن هیدروپونیک سبزی و صیفی در روستای تنگ خیاره بازدید کرد و در جریان فعالت گلخانه‌های فارس قرار گرفت.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ تن فلفل دلمه، با اشتغال زایی ۲۲ نفر مستقیم و غیر مستقیم و با اعتباری افزون بر ۲۶۵ میلیارد ریال احداث و به بهره برداری رسیده است.

