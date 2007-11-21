دانشگاه، بسیج، مدرسه و بازار در مسیر ایثارگری حرکت کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر محمود احمدی نژاد که در ورزشگاه حسین رضازاده در جمع خانوادهای شهدا و ایثارگران سخن می گفت ، اظهار داشت: امروز جهان در آستانه تحولی است که ما سالهای سال انتظار آن را داشتیم زیرا تاریخ به گونه ای رقم می خورد که ملت ایران در اوج پیشرفت و سعادت قرار دارد و در این مسیر حرکت می کند.

وی افزود : امروز ملت ایران عزیزترین ملت های عالم است بطوری که هر کجای عالم می روی فریادی به گوش می رسد که آن فریادها همان فریاد ملت ایران است.

رئیس جمهور خطاب به دشمنان اسلام و برخی کشورهای استکباری گفت: دشمنان ایران باید فریاد ملت ایران را بشنوند زیرا این ملت انقلابی تر ، شجاعانه تر ، آماده تر ، آگاه تر و مستحکم تر از روز اول انقلاب ایستاده اند و بر دهان شما استکباریان خواهند زد.

وی خطاب به کشورهای استکباری گفت: بنده بارها به شما نصیحت کردم ولی شما گوش نکردید و با ملت ایران رفتار ناشایستی داشتید، بخصوص در چند سال اخیر تهمت هایی را به ملت ایران زدید که مستحق آن تهمت ها خود شما هستید.

رئیس قوه مجریه ادامه داد : بنده نصیحت می کنم دیگر این راه را ادامه ندهید و خوشبختانه بسیاری از دولت های غربی این موضوع را درک کردند تنها دو - سه کشور مانده اند که هنوز ملت ایران را باور نکرده اند.

دکتر احمدی نژاد همچنین خطاب به حاضران در ورزشگاه و ملت ایران گفت: ما برای ساختن ایران همچنان نیازمند روحیه ایثارگری هستیم اما متاسفانه عناصر خودخواهی هستند که با کار شکنی در کارهای اقتصادی می خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند، حال تنها راه مقابله با آنان حفظ روحیه بسیجی و ایثارگری است.

وی افزود : به لطف خداوند با ایثارگری شما و فرزندانتان امروز جهان در آستانه یک تحول بزرگ و اساسی قرار گرفته است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به کنفرانس اوپک که چند روز پیش در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد گفت: در آن سالن جوانانی با لباس های عربی و مشت هایی گره کرده فریاد می زدند" زنده باد ایران" . این سخن را جوانانی می گفتند که اصلیت آنها عرب بود ، پس ما ایرانیان باید قدر خود را بدانیم و در راستای پیشرفت هرچه بهتر کشورمان تلاش کنیم.

رئیس جمهور در پایان گفت: از آن روزی که جوانان ما انقلاب اسلامی را فتح کردند تا امروز قلوب ملت های جهان را در دست گرفته اند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه برنامه خود قرار است در کارگروههای تخصصی مسکن ، کشاورزی و صنعت شرکت کند.