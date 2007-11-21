نقش ایران در آرامش عراق مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرتیپ دوم "جیمز دوبیک" مسئول آموزش نیروهای امنیتی عراق همچنین گفت که تهران به وعده های خود مبنی بر اینکه مانع از ورود تسلیحات از مرزهایش به عراق خواهد شد، عمل کرده است.

بحث ورود تسلیحات از ایران به عراق ادعای غیر مستند خود آمریکایی هاست.

دوبیک که در منطقه خط سبز بغداد در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: ما از تلاش های ایران درباره امنیت عراق قدردانی می کنیم.

"کوین برگنر" یکی دیگر از فرماندهان آمریکایی در عراق از دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در خصوص عراق استقبال کرد.