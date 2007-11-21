آغاز رسمی گفتگوهای آژانس و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که "آنیل کاکودکار" رئیس سازمان انرژی اتمی هند با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز نشست خود را در راستای بررسی مسائل مربوط به پادمان های هسته ای آغاز کردند.

در بیانیه با اشاره به توافق دکتر کاکودکار و دکتر البرادعی در رابطه با رایزنی های مربوط به توافق ویژه پادمانهای هند اعلام شده است که برای این منظور گروهی از مسئولان هندی این هفته با مدیر کل آژانس در وین دیدار خواهند داشت.

هند متعهد است تا پیش از نهایی شدن توافق همکاری هسته ای خود با آمریکا در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای مسائل مورد نظر آژانس را در خصوص برنامه های هسته ای نظامی خود با این نهاد بین المللی مورد بررسی و مذاکره قرار دهد.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) درسفر خود به دهلی نو توافقی را با " مانموهان سینگ" نخست وزیر هند امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005 (27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.

البرادعی پیشتر حمایت خود را از توافق هسته ای هند و آمریکا اعلام کرده و بر این باور است که این توافق به رشد اقتصادی دهلی کمک خواهد کرد.