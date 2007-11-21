سیمنار امنیت داخلی و بین المللی با انتقاد شدید از یکجانبه گرایی آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در بیانیه پایانی این سمینار آمده است: علل و عوامل اصلی خطرات به تمرکز کشورها بر تامین امنیت داخلی خود بدون در نظر گرفتن امنیت منطقه ای و نیز انحصار تصمیمات سرنوشت ساز نظیر جنگ از سوی کشورهای بانفوذ و بی توجهی آنها به سایر کشورها و تکیه بر قدرت نظامی به عنوان راه حلی برای حل مناقشات است که این امر باعث بروز درگیری ها و زیان هایی شده است که توجیهی برای آن نیست.



این بیانیه افزود: برجسته ترین مشکل و تهدید پیش روی کنونی جهان در زیاده روی در استفاده از زور در روابط بین المللی و برخورد با مسائل و بحران های منطقه ای و به طور مشخص مسائل مربوط به منطقه خاورمیانه با معیارهای دوگانه و نیز وجود برخی مشکلات لاینحل و باقی مانده و مهمترین و خطرناکترین آن مسئله فلسطین است.



این بیانیه همچنین اشاره کرد که مشکلات دیگری نظیر جهانی سازی، عدم موازنه قوا و تداخل میان فاکتورهای منطقه ای و بین المللی و سلاح های کشتار جمعی، تروریسم و نگرانی از بروز جنگی جدید و مناقشات منطقه ای و ناآرامی های داخلی تهدید کننده امنیت جهانی است.

سمینار امنیت داخلی و بین المللی در بیانیه پایانی خود خواستار هماهنگی امنیتی و رایزنی میان کشورهای یک منطقه واحد و تقویت تدابیر اعتماد ساز براساس حسن نیت، احترام دوجانبه و منافع امنیتی مشترک شد که این امر به شراکت واقعی میان این کشورها منجر می شود.

سمینار "امنیت داخلی و بین المللی" دوشنبه هفته جاری با مشارکت بیش از یکصد مسئول امنیتی و کارشناس مبارزه با تروریسم از 50 کشور جهان امروز در منامه پایتخت بحرین کار خود را آغاز کرد.

شرکت کنندگان در این سمینار چهار روزه مسائل مربوط به امنیت داخلی و بین المللی کشورها را بررسی و آخرین ایده های خود را در این زمینه مطرح کردند.

در این سمینار شرکت کنندگانی از کشورهای خاورمیانه، فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و کانادا حضور داشتند.