تعطیلی دفاتر شرکتهای امنیتی خصوصی در افغانستان/ آزادی قهرمان کریکت پاکستان از زندان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از دولت افغانستان گزارش داد که بیش از 50 طالبانی در 24 ساعت گذشته در درگیری ها در مناطق مرکزی و جنوبی کشور با پلیس و نیروهای پاسدار صلح کشته شده اند.

وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: تروریست ها در منطقه ای در ولایت اورزگان کشته شدند.

بیانیه افزود: هیچ یک از نیروهای امنیتی افغان و خارجی در این درگیری ها زخمی و یا کشته نشدند وعملیات علیه نیروهای طالبانی با پشتیبانی نیروی هوایی صورت گرفته است.

رژیم طالبان در اواخر سال 2001 میلادی با حضور نیروهای بین المللی سرنگون شد.

ازسوی دیگر، منابع رسمی در کابل خبر دادند که ناامنی ها در افغانستان روند بازگشت آوارگان از اردوگاه ها در پاکستان به کشور را کند کرده است.

معاون وزیر پناهندگان افغانستان نیز در یک نشست خبری گفت: ما نگرانی خود را درباره به هم خوردن وضعیت در برخی مناطق کشور اعلام کرده ایم.

پاکستان حضور شمار بیش از 2 میلیون افغان را در کشورش به ثبت رسانده و کارت شناسایی تا دسامبر 2009 میلادی به آنان داده است.

بیش از 356 هزار افغان در سال 2007 میلادی به کشور خود بازگشته اند. این رقم در سال 2002 میلادی به یک میلیون و 600 هزار نفر رسید.

در خبری دیگر، دولت پاکستان امروز خواستار به تعویق افتادن تصمیم سازمان کشورهای مشترک المنافع شد.

این درخواست در حالی صورت گرفت که کشورهای مشترک المنافع روز گذشته خواستار اخراج پاکستان از این سازمان شدند.

در بیانیه کشورهای مشترک المنافع آمده است: حالت فوق العاده پاکستان را فرا گرفته و دیگر جایی در این سازمان ندارد.

محمد صدیق سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری از سازمان کشورهای مشترک المنافع خواست تا تصمیم خود را به تعویق بیندازند.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه افزود: "عمران خان"، قهرمان کریکت و از مخالفان مشرف که رهبری حزب جنبش عدالت را برعهده دارد، از زندان آزاد شد.

وی روز سوم نوامبر در تظاهراتی علیه برقراری حالت فوق العاده ازسوی رئیس جمهوری پاکستان دستگیر و دست به اعتصاب غذا زده بود.

عمران خان مشرف را مستحق مجازات مرگ دانسته بود.

خبرگزاری فرانسه در خبر دیگری از سرزمین افغانستان نوشت: دولت افغانستان تصمیم به بستن شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور گرفته است.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: تمامی شرکت های امنیتی خصوصی باید بسته شوند.

وی خاطرنشان کرد: روند بسته شدن این جوامع آغاز شده و با سرعت ادامه خواهد یافت.

این مقام افزود: 9 شرکت از این نوع شرکت ها تاکنون بسته شده اند.

حدود 140 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان مشغول بکار هستند.