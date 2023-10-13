به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید یاور مرادی بعد از ظهر جمعه در بازدید معاون وزیر نیرو از سد عنبران اظهار کرد: در دولت گذشته برخی قولها و وعدههایی داده شده بود اما در عمل هیچ اقدامی برای تکمیل و بهرهبرداری آن انجام نشده بود اما در این ۲ سال با عزمی جدی بسیاری از طرحها و پروژههای آبرسانی و تکمیل سد عنبران انجام شد تا زمینه دلگرمی بیشتر اهالی را به دنبال داشته باشد.
وی با قدردانی از حضور وزرا و معاونین وزرا و پیگیری نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی برای تکمیل سد عنبران و تأمین آب شرب شهرها و روستاهای این منطقه تصریح کرد: سالها است که عنبران و روستاهای آن از بیآبی رنج میبردند که امسال با ذخیرهسازی آب این سد شاهد تأمین منابع آب پایدار در منطقه بودیم.
امام جمعه بخش سنینشین عنبران گفت: امیدواریم با تخصیص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز هر چه سریعتر این سد به بهرهبرداری کامل رسیده و حتی در پایین دست کشاورزان و باغداران نیز از ثمرات آن استفاده کنند.
حجتالاسلام مرادی افزود: مجری پروژه نیاز جدی به تخصیص اعتبارات را در تکمیل این طرح اعلام کردند و در کنار آن قطعاً طرح آبرسانی به نمین و عنبران نیز باید با اولویت اجرایی شده تا اهالی با دغدغه و نگرانی روبهرو نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای سد مخزنی عنبران بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان منابع هزینه شده و تلاش بر این است تا هفت درصد باقیمانده این سد نیز آماده بهرهبرداری شود.
حجتالاسلام مرادی اضافه کرد: دولت رئیسی، دولت صادقالوعدهای است و در این منطقه به عمده طرحها و پروژههای زیربنایی در این دولت به سرانجام رسیده و آسفالتریزی مسیر ترددی عنبران به نمین را نیز شاهد هستیم.
امام جمعه بخش سنینشین عنبران بیان کرد: خدمت به مردم و افزایش رفاه آنها زمینه تقویت نظام اسلامی را فراهم میآورد و در برابر توطئهها و حیلههای دشمن میتواند بهترین بازدارندگی را به همراه داشته باشد.
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