اميني : اردوي فرانسه بسيار مفيد بود

عليرضا اميني مدير تيم هاي ملي جودو در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود: تمامي قهرمانان جهان و المپيك در اين مسابقات شركت داشتند . اعضاي تيم ما هم خوب ظاهر شدند و مي توانستند بهتر هم باشند. شرايط بسيار سخت و مسابقات بسيار سنگين بود.

وي در مورد مدال طلاي ميران گفت: محمود ميران از با تجربه ترين نفرات تيم ملي است كه توانست با استفاده از تكنيك بالا و تجربه خوب ، تمامي رقباي خود را ضربه فني كرده و صاحب مدال طلا شود كه همين طلا بعد از ژاپن و فرانسه ما را در جايگاه سوم قرار داد.

اميني در مورد اردوي مشترك گفت: هدف اصلي ما از سفر به فرانسه حضور در اين اردو بود كه خيلي عالي برگزار شد . بهترينهاي جهان در اين اردو شركت داشتند كه باعث شد اعضاي تيم ما با حريفان خود اشنا شوند ، در يك كلام ديدن و شناختن حريفان از هر نظر از جمله تكنيك ها ، شگردها ، آشنايي با تاكتيك هاي مختلف و گاردهاي متفاوت در مصاف هاي تمريني با حريفان با تجربه ، هدف اصلي ما بود.

مدير تيم هاي ملي در مورد جودو اروپا گفت: اين كشورها در جودو به روز هستند . 8 مسابقه ديگربا همين سطح در طول سال در اروپا برگزار مي شود كه باعث پيشرفت جودو در اروپا شده است. در همين فرانسه جودو در مقاطع دبستان و راهنمايي اجباري است . مركزي به نام انستيتو جودو وجود دارد كه بسيار بزرگ و با امكانات وسيع است مثل يك دانشگاه واقعي كه باعث شده جودو ريشه دار شده و از پايه قوي باشد.

اميني در مورد وضعيت وزن 90 - كيلوگرم وضعيف ظاهر شدن فلاح گفت: بعد از بازگشت از مسابقات آلمان حتما در اين وزن يك دوره مسابقه انتخابي برگزار خواهيم كرد. كار اصلي ما در مسابقات آسيايي قزاقستان است و قبل از پايان سال تكليف اين وزن را مشخص خواهيم كرد . ما اصراري بر استفاده از هيچ جودو كاري نداريم و بدون شك عباس فلاح براي حضور مجدد در تيم ملي بايد با نفر دوم خود مسابقه انتخابي دهد.

وي در پايان گفت: بعد از بازگشت از آلمان با حضور نمايندگان جرايد در يكي دو وزن مسابقه انتخابي برگزارخواهيم كرد كه اوزان 81 و 90 كيلوگرم از ان جمله است. در 81 كيلوگرم كاظم ساريخاني اعلام كرده كه مي خواهد در مسابقه انتخابي شركت كند و ما گفته ايم كه اگر مي خواهد عضو تيم ملي شود ، بايد نفر اول را 2 بار شكست دهد !