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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۳۱

استاندار لرستان:

دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای استان لرستان تصویب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سیدحسین صابری گفت: دو هزار و 203 میلیارد و 386 میلیون ریال اعتبار پیشنهادی سال آینده استان، توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، صابری عصر امروز در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان افزود: بودجه پیشنهادی سال آینده در بخش جاری و عمرانی نسبت به بودجه امسال حدود 32 درصد افزایش دارد .

وی با اشاره به این که 571 میلیارد و 386 میلیون ریال از این اعتبار برای هزینه‌های جاری است، گفت: اعتبار جاری آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از سوی مراکز مربوط تخصیص خواهد یافت .

استاندار لرستان اظهار داشت : این بودجه پس از تنظیم به حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال می‌شود .

صابری اضافه کرد: همچنین بودجه عمرانی پیشنهادی سال آینده لرستان یک هزار و 632 میلیارد ریال است که این بودجه 28 درصد نسبت به اعتبار امسال رشد دارد .

وی یادآور شد: این بودجه عمرانی تنها اعتبارات استانی در بخش عمرانی است و اعتبارات طرحهای ملی استانی و ملی نیز به این رقم اضافه خواهد شد.

کد مطلب 591062

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