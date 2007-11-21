کمیته انتقالی در انتظار پاسخ مثبت مربیان مورد نظر

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که به ریاست محسن صفایی فراهانی و با حضور کیومرث هاشمی ، دکترمهدی خبیری ، دکتر حسن غفاری و علی رغبتی برگزارشد ، پس از ارائه گزارشی از نتیجه آخرین مذاکرات کمیته انتقالی برای انتخاب سرمربی تیم ملی، اعضا پیرامون گزینه های نهایی به بحث و تبادل نظر پرداختند ولی این مذاکرات بدون نتیجه گیری خاصی برای معرفی سرمربی جدید تیم ملی به پایان رسید .

در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید ، برخی مشکلات موجود بر سر راه انتخاب سرمربی تیم ملی مطرح و مقرر شد این کمیته برای معرفی سرمربی جدید تیم ملی به رایزنی های خود با گزینه های مورد نظر و حتی سایر گزینه ها ادامه دهد .

دراین میان کمیته انتقالی همچنان منتظر پاسخ مثبت گزینه های مورد نظراست و تا زمانی که با مربیان طرف مذاکره قرارداد نهایی امضاء نشود، نام هیچ مربی اعلام نخواهد شد .

اعضای کمیته انتقالی در پایان این نشست بر ادامه مذاکرات و پیگیری تماسهای خود با مربیان مورد نظر تاکید کردند .