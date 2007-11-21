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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۲۰

کمیته انتقالی در انتظار پاسخ مثبت مربیان مورد نظر

کمیته انتقالی در انتظار پاسخ مثبت مربیان مورد نظر

نشست کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بدون نتیجه گیری خاصی پیرامون انتخاب سرمربی جدید تیم ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که به ریاست محسن صفایی فراهانی و با حضور کیومرث هاشمی ، دکترمهدی خبیری ، دکتر حسن غفاری و علی رغبتی برگزارشد ، پس از ارائه گزارشی از نتیجه آخرین مذاکرات  کمیته انتقالی برای انتخاب سرمربی تیم ملی، اعضا پیرامون گزینه های نهایی به بحث و تبادل نظر پرداختند ولی این مذاکرات بدون نتیجه گیری خاصی برای معرفی سرمربی جدید تیم ملی به پایان رسید .

در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید ، برخی مشکلات موجود بر سر راه انتخاب سرمربی تیم ملی مطرح و مقرر شد این کمیته برای معرفی سرمربی جدید تیم ملی به رایزنی های خود با گزینه های مورد نظر و حتی سایر گزینه ها ادامه دهد .

دراین میان کمیته انتقالی همچنان منتظر پاسخ مثبت گزینه های مورد نظراست و تا زمانی که با مربیان طرف مذاکره قرارداد نهایی امضاء نشود، نام هیچ مربی اعلام نخواهد شد .   

اعضای کمیته انتقالی در پایان این نشست بر ادامه مذاکرات و پیگیری تماسهای خود با مربیان مورد نظر تاکید کردند . 

کد مطلب 591064

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