شوراهای حل اختلاف لرستان در کشور چهارم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیحالله خداییان عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه ئییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب خرمآباد افزود: خوشبختانه فعالیت مستمر اعضای شوراهای حل اختلاف استان بسیار خوب است به نحوی که در میان اعضای شوراهای حل اختلاف در کشور موفق بوده است .
دکتر خداییان به اجرای طرح اطاله دادرسی در دادگستری لرستان نیز اشاره کرد و گفت: این دستگاه دراین زمینه موفقیتهای خوبی به دست آورده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: به طور میانگین سال گذشته 40 درصد از پروندههای موجود دادگستری لرستان کاهش داده شد.
خداییان همچنین با اشاره به هفته بسیج و تاکید بر اینکه بسیج یک ارزش است، اذعان داشت: امروز بسیج حضور بسیج در عرصه سازندگی وفرهنگ بسیار پررنگ و باجدیت است وپیشاپیش همه آحاد جامعه حرکت می کند.
وی اضافه کرد: روحیه بسیجی وارزش بسیج در جامعه باید زنده نگه داشته شود.
در این جلسه "سید رحیم کاظمی" به عنوان رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب خرمآباد معرفی و از خدمات غلامعلی آریافر رئیس سابق قدردانی شد.
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