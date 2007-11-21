شوراهای حل اختلاف لرستان در کشور چهارم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح‌الله خداییان عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه ئییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب خرم‌آباد افزود: خوشبختانه فعالیت مستمر اعضای شوراهای حل اختلاف استان بسیار خوب است به نحوی که در میان اعضای شوراهای حل اختلاف در کشور موفق بوده است .

دکتر خداییان به اجرای طرح اطاله دادرسی در دادگستری لرستان نیز اشاره کرد و گفت: این دستگاه دراین زمینه موفقیت‌های خوبی به دست آورده ‌است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: به طور میانگین سال ‌گذشته 40 درصد از پرونده‌های موجود دادگستری لرستان کاهش داده شد.

خداییان همچنین با اشاره به هفته بسیج و تاکید بر اینکه بسیج یک ارزش است، اذعان داشت: امروز بسیج حضور بسیج در عرصه سازندگی وفرهنگ بسیار پررنگ و باجدیت است وپیشاپیش همه آحاد جامعه حرکت می کند.

وی اضافه کرد: روحیه بسیجی وارزش بسیج در جامعه باید زنده نگه داشته شود.

در این جلسه "سید رحیم کاظمی" به عنوان رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب خرم‌آباد معرفی و از خدمات غلامعلی آریافر رئیس سابق قدردانی شد.