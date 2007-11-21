  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۵۸

جورجوویچ فردا به کشورش باز می گردد

جورجوویچ فردا به کشورش باز می گردد

سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان صبح فردا از طریق امارات به کشورش باز خواهد گشت.

به گزارش خبرنگارمهر، زوران جورجوویچ که چندی پیش از سمت سرمربیگری تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برکنارشد، پس از آنکه در هدایت تیم های پایه باشگاه ذوب آهن با مسئولان این تیم به توافق نرسید، صبح فردا اصفهان را به مقصد کشورش ترک خواهد کرد.

برپایه این گزارش، طبق برنامه ریزی انجام شده این مربی ساعت 9 صبح فردا از اصفهان راهی دبی می شود تا از این شهر به صربستان بازگردد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیش از ترک اصفهان، روزگذشته درکلاس ارتقای سطح مربیان بسکتبال که زیرنظر رایکوترومن سرمربی تیم ملی بسکتبال درشهر اصفهان برگزار می شود، شرکت کرد. همچنین وی عصر روزدوشنبه با حضور در ورزشگاه ملت اصفهان، ازجایگاه ویژه دیدارعقب افتاده تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان و بیم مازندران را تماشا کرد.

مسئولان تیم ذوب آهن اصفهان دلیل اصلی حضور این مربی صربستانی فوتبال را درکلاس و مسابقه بسکتبال، حضور ترومن هموطن جورجوویچ دراین شهرعنوان کردند.

کد مطلب 591069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها