احتمال افت فشار و قطعی آب در محلات شهر کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: به اطلاع شهروندان شهر کنگاور ساکن شهرک آموزگار، شهرک بسیج، آزادیان، مسکن مهر تاکسیرانی، محله خرمنجا (محله بهار)، مسکن مهر غمتسلی، شهرک نیروی انتظامی، شهرک جهاد، خیابان امام، خیابان شهدا، خیابان مطهری، خیابان امام حسین و محله غمتسلی می‌رساند به دلیل انجام تعمیرات زمانبندی شده شبکه‌های برق این شهرستان و در پی آن قطعی برق چاه‌های آب شرب سلیمان آباد، آب محله‌های مذکور در روز شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۵ بعد از ظهر قطع می‌گردد.

لازم به ذکر است که احتمال افت فشار آب در سایر مناطق نیز وجود دارد.

لذا از مردم محترم شهر کنگاور خواهشمندیم با صعه صدر و مدیریت مصرف آب و همچنین ذخیره نمودن مایحتاج آب ضروری برای مدت زمان قید شده، با شرکت آب و فاضلاب همکاری کرده و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمت رسانی مطلوب یاری نمایند.

گفتنی است سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و اتفاقات این شرکت، به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکین محترم شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در طول شبانه روز است.