برنامه های معاونت پژوهشی حوزه علمیه معصومیه اعلام شد

معاونت پژوهشی حوزه علمیه معصومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : از مدتی قبل تشکیل معاونت پژوهشی در مدارس علمیه در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم با تلاشهای صورت گرفته، تدوین اساسنامه معاونت پژوهشی مدارس علمیه تصویب شود تا شاهد حضور رسمی معاونت پژوهش در ساختار مدارس باشیم.

حجت الاسلام فلاح افزود : تلاش برای تبین آموزش پژوهش مدار و چیستی و چگونگی آن، تشکیل هیئتهای علمی که تاکنون دبیران 5 هئیت ادبیات عرب، فقه و اصول، فلسفه و کلام، اخلاق و مدیریت تعیین شده و در حال عضو گیری هستند، تشکیل و حمایت از کارگروههای علمی مانند گروه نهضت آزاد اندیشی، تشکیل گروههای علمی طلاب از دیگر برنامه های معاونت پژوهشی خواهد بود.

وی افزود: کتابخانه این حوزه علمیه با دارا بودن 15 هزار جلد کتاب، کافی نت، اینترنت و مجموعه نرم افزارهای اسلامی سرمایه عظیمی برای طلاب پژوهشگر است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. بیش از یک پنجم ممتازین مدارس علمیه نیز در حوزه علمیه معصومیه تحصیل می کنند که لازم است با ایجاد واحد نخبگان این افراد حمایت شوند.