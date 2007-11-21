کنفرانس آناپولیس فقط به سود صهیونیستها است/ هدف کنفرانس سرپوش گذاشتن بر شکستهای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح البردویل سخنگوی فراکسیون حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت: شرکت در کنفرانس آناپولیس اصلا عاقلانه نیست زیرا این کنفرانس جایگاهی برای فشار بر طرف فلسطینی خواهد بود.



وی افزود: تنها رژیم اسرائیل از این کنفرانس سود خواهد بود زیرا به عادی سازی مجانی دست خواهد یافت و زمان برگزاری این کنفرانس به خاطر شکاف داخلی در فلسطین و ضعف موضع اعراب به زیان منافع فلسطینیان است.



البردویل گفت که حضور در چنین کنفرانسی با توجه به شکاف داخلی فلسطینی ها و عدم وجود یک مرجع سیاسی ملی و واحد به

طور قطع به شکست طرف فلسطینی و به زیان مسئله فلسطین منجر خواهد شد.

وی اشاره کرد: رژیم اسرائیل خواهان صرف نظر کردن طرف فلسطینی از حق بازگشت پناهندگان به سرزمین خویش و به رسمیت شناختن این رژیم به عنوان دولتی یهودی است که این خواست های بسیار بزرگ مسئله فلسطین را به کلی از بین می برد.

سخنگوی فراکسیون حماس پیش بینی کرد که طرف فلسطینی در صورت مشارکت در این کنفرانس، شکست خواهد خورد و رژیم اسرائیل به عادی سازی مجانی با برخی کشورهای عربی و اسلامی دست خواهد یافت.



از سوی دیگر، خالد البطش از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که کنفرانس آناپولیس برای ضربه زدن به مسئله فلسطین و تلاش آمریکا به منظور منحرف کردن افکار عمومی از خسارت های خود در عراق و افغانستان و شکست ارتش رژیم اسرائیل در لبنان و نیز تلاش برای کسب تایید کشورهای عربی و اسلامی به منظور ضربه زدن به ایران است.



وی خواستار شرکت نکردن ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این کنفرانس شد و پیش بینی کرد که این کنفرانس بر عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل و چه بسا ایجاد روابط دیپلماتیک جدید میان این رژیم و کشورهای عربی و اسلامی تمرکز و تاکید داشته باشد.



البطش از ابومازن خواست تا به اصول و مبانی ثابت ملت فلسطین پایبند بوده و به رژیم اسرائیل امتیاز ندهد و گفت که صهیونیست ها در نهایت کار به وی (ابومازن) دولتی نخواهند داد و این کنفرانس به (برپایی) دولتی منجر نخواهد شد. وی همچنین از سران عرب خواست تا در این کنفرانس شرکت نکنند.