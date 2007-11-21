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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۵۱

امارات به مرحله نهایی فوتبال جوانان آسیا صعود کرد

امارات به مرحله نهایی فوتبال جوانان آسیا صعود کرد

تیم فوتبال جوانان امارات با پیروزی برابر کویت، به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله نهایی رقابتهای فوتبال جوانان آسیا شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در تنها دیدار برگزار شده از گروه A مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جوانان آسیا، امشب تیم فوتبال جوانان امارات با 2 گل از سد کویت گذشت تا با 9 امتیاز و به عنوان تیم نخست این گروه به مرحله نهایی این مسابقات صعود کند.

برپایه این گزارش، با صعود تیم های جوانان امارات به مرحله نهایی رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان آسیا، تعداد تیم های راه یافته به این مرحله به 14 تیم رسید. 

همچنین تیم دوم صعود کننده از این گروه پس ازمسابقه تیم های جوانان عراق و امارات که روز28 نوامبر(هفتم آذرماه) برگزارخواهد شد ، مشخص می شود.

در این گروه تیم جوانان امارات با 9 امتیاز صدرنشین است. تیم عراق با 3 امتیاز و تفاضل 2- درجایگاه دوم قراردارد و تیم کویت هم که دیگر مسابقه ای را پیش رو ندارد، با همین امتیاز و تفاضل گل 5- رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

پیش از این صعود تیم های ایران و لبنان از گروه B، سوریه و تاجیکستان از گروه C، ازبکستان و یمن ازگروه D، ژاپن و تایلند از گروه E، کره شمالی و چین از گروه F، کره جنوبی و استرالیا از گروه G به مرحله نهایی رقابت های قهرمانی جوانان آسیا که نوامبر سال 2008 درعربستان برگزارخواهد شد، قطعی شده بود.

پس از مشخص شدن تیم دوم گروه A ، مسئولان مسابقات بهترین تیم سوم گروه های هفتگانه مرحله مقدماتی را هم به عنوان شانزدهمین تیم حاضر در این رقابتها معرفی خواهند کرد که به احتمال بسیار زیاد این تیم عمان خواهد بود.

کد مطلب 591087

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