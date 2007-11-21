مشکلات صنعت و اشتغال اردبیل در حضور احمدی نژاد بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تخصصی صنعت و اشتغال استان اردبیل امشب در اولین روز سفر استانی رئیس‌جمهور و هیئت وزیران برگزار شد و آخرین وضعیت طرح‌های توسعه و پیشرفت استان در دو حوزه صنعت و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت.



در این جلسه رئیس‌جمهور با ابراز رضایت از پیشبرد طرح‌های استان گفت: خوشبختانه گزارش‌ها و مشاهدات عینی از طرح‌ها و پروژه‌ها نشان‌دهنده تحولات سریع صنعت در استان اردبیل است.



دکتر احمدی‌نژاد افزود: باورم این است که استان اردبیل ظرفیت بسیار بالایی برای پیشرفت و توسعه صنعتی دارد.



رئیس‌جمهور یادآور شد: مدیران کشور در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری باید به نحوی عمل و تصمیم‌گیری کنند که به نفع تولیدکندگان باشد.



دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد امیدواریم با همت مدیران مساله مهاجرت نیروی کار استان اردبیل به دیگر استان‌ها حل شود و استعدادها در خدمت استان قرار گیرند.



در شورای تخصصی صنعت و اشتغال استان اردبیل پس از گزارش وزیران کار و صنایع و استاندار ، نمایندگان بخش‌های خصوصی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و با ارائه پیشنهاداتی خواستار تصویب آن برای بهبود وضعیت صنعت و اشتغال استان شدند.





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