استخراج ۴۸۴ هزار تن کانسنگ طلا از معادن خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح شنبه در دیدار با یک گروه سرمایه گذاری اظهار کرد: طی نیمه نخست سال جاری ۴۸۴ هزار تن کانسنگ طلا از معادن خراسان جنوبی استخراج شده که رقمی قابل تأمل است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران برای حضور و فعالیت در خراسان جنوبی بیان کرد: معادن طلای فعال استان در حال حاضر شادان، هیرد، ماهرآباد، گوردکان، خونیک، خدا آفرید و جانجا است که ظرفیت بی بدیلی را برای اشتغال زایی به وجود آورده است.

قناعت با عنایت به ذخایر شناسایی شده در طرح تحول زمین شناسی استان گفت: احتمال افزایش این محدوده‌ها و معادن وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: موضوع سرمایه گذاری بر روی ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره‌های ارزش معدن، از اولویت‌های استان است و از این جهت تمامی دستگاه‌های متولی به همکاری و همراهی با سرمایه گذاران مکلف شده‌اند و باید شرایط را برای آنها تسهیل کنند.

قناعت با اشاره به آمادگی خراسان جنوبی از نظر احداث شرکت تخصصی طلا یادآور شد: با رایزنی می‌توانیم در این زمینه اتفاقات بسیار خوبی را رقم بزنیم.

وی گفت: خراسان جنوبی به جهت حجم ذخایر و تعدد محدوده‌های معدنی طلا از استان‌های زرخیز کشور است.

لازم به ذکر است در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان حضور داشتند و در زمینه فرصت‌های سرمایه گذاری در بحث استخراج و فرآوری طلا در خراسان جنوبی بحث و تبادل نظر شد.