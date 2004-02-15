به گزارش خبرگزاري مهر ، اتحاديه خطوط كشتيراني فعال در مسير خاور دور و آسياي جنوب شرقي به كشورهاي حوزه خليج فارس (IRA) ، اعلام كرد: امور كانتينر آسياي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موفق به كسب مقام نخست در حمل محصولات كانتينري شد.
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران همچنين با افزايش 40 درصدي در حمل كانتينر رتبه دوم از نظر درصد افزايش حمل كانتينر در بين خطوط كانتينري جهان را بدست آورده است.
افزايش 40 درصدي در حمل كانتينر توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در حالي است كه براساس گزارش محافل معتبر حمل و نقل دريايي در جهان متوسط درصد رشد حمل كانتينر در جهان در سال گذشته ميلادي 12 درصد بوده است
بدنبال توسعه فعاليتهاي بين المللي
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران رتبه نخست حمل كانتينر در آسيا را كسب كرد
خطوط كانتينر آسيايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در ميان خطوط فعال كشتيراني در مسير آسيا به خليج فارس شامل كشورهاي دانمارك ، هنگ گنك ، تايوان ، سنگاپور ، كره جنوبي ، چين ، فرانسه ، انگليس ، آمريكا و امارات متحده عربي رتبه اول را كسب كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، اتحاديه خطوط كشتيراني فعال در مسير خاور دور و آسياي جنوب شرقي به كشورهاي حوزه خليج فارس (IRA) ، اعلام كرد: امور كانتينر آسياي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موفق به كسب مقام نخست در حمل محصولات كانتينري شد.
نظر شما