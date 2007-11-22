آمریکا پیشنهاد همکاری مشترک در زمینه سپر موشکی به روسیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا امیدوار است این پیشنهاد، مسکو را از خروج از پیمان نیروهای متعارف اروپا(CFE) منصرف کند. موضوع استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا و تصمیم مسکو برای خروج از پیمان CFE موجب متشنج شدن روابط دو کشور شده به نحوی که آن را به پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد رسانده است.

آمریکا پیشنهاد مزبور را اخیراً در گفتگوهای دو کشور مطرح کرده بود، اما روسیه تاکید داشته که پیش از ادامه مذاکرات، آن را به صورت کتبی دریافت کند. مقامهای دو کشور از انتشار متن اسناد خودداری کرده اند. "کاندولیزا رایس" و "سرگئی لاوروف" وزیران خارجه دو کشور قرار است روز دوشنبه پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا درباره این موضوع رایزنی کنند.

طرح سپر موشکی آمریکا شامل استقرار 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سامانه راداری در جمهوری چک است. واشنگتن ادعا می کند هدف از این طرح مقابله با تهدیدهای موشکی ایران است اما روسیه معتقد است موشکهای ایران قابلیت رسیدن به خاک اروپا را ندارند و از این رو هدف طرح تحت نظر گرفتن روسیه است. مسکو همچنین می گوید در اعتراض به این طرح از پیمان CFE خارج شده است.

یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت اسناد مزبور شامل پیشنهادهایی است که رایس و "رابرت گیتس"، وزیر دفاع آمریکا ماه گذشته در مسکو درباره آن با مقامهای روسی صحبت کرده بودند که به شرح ذیل است:

- ادغام سامانه های دفاع موشکی آمریکا، روسیه و ناتو برای گسترش حفاظت از روسیه و غرب.

- اجازه یافتن کارشناسان روسی برای انجام بازرسی های معمول از تاسیسات آمریکا در لهستان(به شرط موافقت لهستان).

- به تاخیر افتادن فعال سازی موشک های رهگیر آمریکا تا زمانی که روشن شود موشکهای بالستیک ایران می توانند به اروپا برسند.