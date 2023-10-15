تقویت مشاغل خرد خانگی در شهرستان دیلم

شاپور خشنو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی زنان روستایی به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه در جامعه روستایی بوده و نقش مؤثری در توسعه محلی دارند.

وی اضافه کرد: به همین منظور و در راستای بالفعل کردن ظرفیت چنین قشری لازم است با خدمات آموزشی ترویجی و اشتغال آفرینی موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بانوان روستایی کشور عزیزمان ایران را محقق سازیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم ادامه داد: در سال جاری در راستای تقویت مشاغل خرد خانگی زنان به تعداد ۱۱ نفر متقاضیان تسهیلات در این زمینه شامل طرح‌های پرورش مرغ بومی، پرورش دام سبک اعتباری به میزان ۶ میلیارد ریال پرداخت شد.