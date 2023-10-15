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۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره:

بیش از ۷ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی به دیواندره اختصاص یافت

بیش از ۷ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی به دیواندره اختصاص یافت

دیواندره- مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره گفت: در سال جاری مبلغ ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بخش مشاغل خانگی این شهرستان در نظر گرفته شده است.

پروانه مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این قالب پرداخت شده است.

وی افزود: سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است و در سال جاری نیز مبلغ ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در بخش مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره یادآور شد: تاکنون مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پرداخت و مابقی این تسهیلات برای پرداخت نزد بانک معرفی شده است.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال در شهرستان و پتانسیل‌های موجود گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۵۷۰ نفر اشتغالزایی داشته‌ایم که در این راستا دیواندره رتبه دوم استان را کسب کرد.

مرادی اضافه کرد: شهرستان دیواندره بر اساس ثبت در سامانه سال ۱۴۰۱ رتبه دوم اشتغالزایی را به دست آورد.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره بیان کرد: روند اشتغالزایی در شهرستان همچون سال گذشته ادامه داشته و امسال نیز بر اساس سامانه تا مرداد ماه با ثبت ۶۷۰ نفر رتبه اول استان را داریم.

کد مطلب 5912231

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