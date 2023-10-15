بیش از ۷ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی به دیواندره اختصاص یافت

پروانه مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این قالب پرداخت شده است.
وی افزود: سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است و در سال جاری نیز مبلغ ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در بخش مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره یادآور شد: تاکنون مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پرداخت و مابقی این تسهیلات برای پرداخت نزد بانک معرفی شده است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال در شهرستان و پتانسیلهای موجود گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۵۷۰ نفر اشتغالزایی داشتهایم که در این راستا دیواندره رتبه دوم استان را کسب کرد.
مرادی اضافه کرد: شهرستان دیواندره بر اساس ثبت در سامانه سال ۱۴۰۱ رتبه دوم اشتغالزایی را به دست آورد.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره بیان کرد: روند اشتغالزایی در شهرستان همچون سال گذشته ادامه داشته و امسال نیز بر اساس سامانه تا مرداد ماه با ثبت ۶۷۰ نفر رتبه اول استان را داریم.
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