سارق به عنف تلفن همراه و موتورسیکلت در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف موتورسیکلت و تلفن همراه در سطح شهر، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات شاکی، مشخص شد وی با موتورسیکلت در حال تردد بوده که دو نفر با موتورسیکلت با زدن افشانه به راکب اقدام به سرقت موتورسیکلت و تلفن همراه وی می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: مأموران کلانتری ۱۱ با کار اطلاعاتی محل اختفای سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر و در بازرسی بدنی صورت گرفته از متهم سلاح سرد و ۲ تلفن همراه سرقتی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیس به سرقت به عنف موبایل و موتورسیکلت اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.