وزش باد شدید در شرق و رگبار در غرب استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان کرمان، حمیده حبیبی درباره آخرین وضعیت جوی استان کرمان در هفته جاری اظهار کرد: در برخی از مناطق جنوب و جنوب‌غرب استان مخصوصاً ارتفاعات این مناطق با پدیده افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر رگبار خفیف باران روبرو هستیم.

او با بیان این مطلب که پدیده گرد و غباری که در چند روز اخیر سبب کاهش کیفیت هوا شده بود، تقریباً از استان خارج شده، ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید در مناطق شرقی که باعث خیزش گرد و خاک می‌شود، دور از انتظار نیست.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان بیان کرد: در هفته جاری نوسانات دمایی در استان محسوس نیست.