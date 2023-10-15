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۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

رییس مرکز پیش بینی هواشناسی اعلام کرد:

وزش باد شدید در شرق و رگبار در غرب استان کرمان

وزش باد شدید در شرق و رگبار در غرب استان کرمان

کرمان- رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: در برخی از مناطق جنوب و جنوب‌غرب استان به ویژه ارتفاعات با افزایش ابر و رگبار خفیف باران روبرو هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان کرمان، حمیده حبیبی درباره آخرین وضعیت جوی استان کرمان در هفته جاری اظهار کرد: در برخی از مناطق جنوب و جنوب‌غرب استان مخصوصاً ارتفاعات این مناطق با پدیده افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر رگبار خفیف باران روبرو هستیم.

او با بیان این مطلب که پدیده گرد و غباری که در چند روز اخیر سبب کاهش کیفیت هوا شده بود، تقریباً از استان خارج شده، ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید در مناطق شرقی که باعث خیزش گرد و خاک می‌شود، دور از انتظار نیست.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان بیان کرد: در هفته جاری نوسانات دمایی در استان محسوس نیست.

کد مطلب 5912527

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