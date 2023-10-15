تعداد بازیکن تیم ما کم است/ توان تعویض نداشتیم

مهدی نعمتی بعد از شکست سنگین تیم پوشاک حافظ در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بازی برابری نبود و به علت خستگی زیاد بازیکنان و همچنین عدم دریافت ریالی از قراردادشان، توان فنی بالایی را ارائه ندادند.

سرمربی تیم فوتسال پوشاک حافظ ساری عنوان داشت: علی رغم اینکه می‌توانستیم در موقعیت‌های خلق شده در ابتدای نیمه دوم، گل‌های خورده را جبران کنیم اما متأسفانه نتوانستیم ضربات آخر را خوب بزنیم و تیم حریف هم آن قدر با تجربه بود که از سهل انگاری‌های ما نهایت استفاده را کرد.

وی در رابطه با مشکلات تیمش و حضور دیرهنگام پوشاک حافظ ساری در تبریز خاطرنشان کرد: ما مشکلات خاصی داشتیم و تیم ما از نظر مالی هنوز یک ریال پرداختی نداشته و متأسفانه مسئولان شهری و استانی نتوانستند این تیم را از نظر مالی تأمین کنند تا حداقل‌های لازم برای یک تیم مهیا شود.

نعمتی اذعان داشت: مالک شخصی آمده و سرمایه گذاری کرده اما دیگر از توان وی خارج است حتی برای دیدار امروز با مس هم نمی‌خواستیم به تبریز سفر کنیم و امروز صبح رسیدیم.

وی با اشاره به خستگی سفر، یاس و ناامیدی در تیم پوشاک حافظ، اظهار داشت: آمدیم تا بازی کنیم و تماشاگران هم لذت ببرند و تا جایی که توان فنی و نیمکت‌مان اجازه می‌داد سعی کردیم بازی خوب و جوانمردانه ارائه کنیم.

گفتنی است، تیم پوشاک حافظ ساری با شکست ۶ بر یک مقابل مس سونگون با چهار امتیاز در رده دوازدهم جدول لیگ برتر فوتسال جای گرفت.