بنای اقتدار ایران قدرت نرم افزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از سخنرانی در سمینار بین المللی برنامه هسته ای ایران و گزارش البرادعی که در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه در تهران برگزار شد ، به سئوالات چند تن از اندیشمندان حاضر در این سمینار پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوالی درباره موضع ایران نسبت به انجام غنی سازی در کشوری بی طرف گفت: ما از هر ایده ای استقبال می کنیم؛ موضوع کنسرسیوم نیز اولین بار رئیس جمهور ما دو سال پیش در سازمان ملل متحد مطرح کرد که بر مبنای آن از کشورهایی که ابهاماتی درباره فعالیت های ایران داشتند دعوت می شد تا در این فعالیت ها مشارکت کنند.

جلیلی با بیان اینکه ما مشکلی با بحث کنسرسیوم نداریم، ادامه داد: تمام ایده ها از نظر ما قابل بررسی است اما در عین حال باید توجه شود که هیچ ایده ای نباید به منزله محروم کردن ملت ایران از حقوق قانونی اشان باشد چرا که ما در ازای تکالیفمان باید از حقوق قانونی خود طبق ان پی تی بهره مند شویم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا ایران در شرایطی که نیروگاه اتمی ندارد به غنی سازی با 3 هزار سانتریفیوژ و در حجم بالا اصرار می کند؟ گفت: اولا توجه داشته باشید که ایران عضو ان پی تی بوده و طبیعی است باید از حقوق خود بر اساس این معاهده برخوردار باشد و این مسئله نیز از حقوق طبیعی ما است.

وی افزود : تمام حرف ما این است که ایران یک استثنا نیست و باید پرسید که آیا این قبیل محدودیت ها برای سایر اعضای ان پی تی نیز وجود دارد یا خیر؟

مسئول پرونده هسته ای ایران با اشاره به چشم انداز 20 ساله برای توسعه کشور، گفت: ما بر اساس این چشم انداز به 20 هزار مگاوات برق هسته ای نیازمندیم و برای این منظور باید 20 نیروگاه اتمی بسازیم که برای هر نیروگاه حداقل باید یک میلیارد دلار سرمایه گذاری شود حال چه تضمینی وجود دارد که پس از سرمایه گذاری با چنین حجم بالایی سوخت هسته ای در اختیار ما گذاشته شود؟

جلیلی با اشاره به لغو یکجانبه قراردادهای هسته ای با ایران از سوی چند کشور غربی در آغاز انقلاب اظهار داشت: شرکت هایی چون یوریدیف فرانسه که ما هم در آن 10 درصد هم سهام داریم حتی یک گرم اورانیوم در اختیار ما قرار نمی دهند؛ برخی قدرتها حتی با فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ما مخالفت می کنند حال با این زمینه ها چه تضمینی می تواند برای تامین سوخت هسته ای نیروگاه های ما وجود داشته باشد؟ باید اعتماد ملت ما جلب شود.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه چه تضمینی برای دست نیافتن ایران به سلاح های هسته ای در قالب فعالیت های هسته ای کشورمان وجود دارد؟ گفت: این از بحث هایی است که ما بارها بر آن تاکید داشته ایم و اعلام کرده ایم که اصولا با سلاح های کشتار جمعی مخالفیم.

جلیلی با اشاره به سابقه ایران در عدم بهره گیری از سلاح های کشتار جمعی در پاسخ به تجاوزات صدام به کشورمان افزود: در حالیکه صدام بارها از سلاح های شیمیایی علیه کشورمان استفاده کرد و از ما نزدیک به 100 هزار قربانی گرفت ما همان زمان هم هیچ گاه به سمت استفاده از این سلاح ها نرفتیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: حتی زمانیکه صدام با سلاح های نامتعارف مناطق مسکونی و شهرهای ایران را بمباران می کرد و برخی شهرهای عراق در معرض توپخانه ما قرار داشتند امام (ره) اجازه هدف قرار دادن شهرهای عراق را نمی دادند، اینها ادعا نیست بلکه این رفتار ماست که ثبت شده است .

وی همچنین گفت: در زمانی که حملات صدام به شهرهای ایران افزایش یافت و ما در پس پاسخ به این حملات برآمدیم بنا بر دستور امام 24 ساعت قبل از هدف قرار دادن این مناطق احتمال حمله به طور عمومی اعلام می شد تا مردم این شهرها را خالی کنند.