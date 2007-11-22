وعده آمریکا به ترکیه برای اقدام بر ضد پ.ک.ک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داد که ژنرال " دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و ژنرال " جیمز کارت رایت" معاون فرماندهی ستاد مشترک ارتش آمریکا خاطر نشان کردند: همکاری بین ترکیه و آمریکا پ.ک.ک را تا می سال 2008 از پناهگاه و مقر خود در شمال عراق بیرون خواهد کرد.

کارت رایت و پترائوس در دیدار با ژنرالهای ارشد ترکیه در آنکارا موفقیت ارائه اطلاعات از سوی آمریکا به ترکیه در زمان مناسب را مورد ارزیابی قرار دادند.

پس از دیدار " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا و " رجب طیب اردغان" نخست وزیر ترکیه در واشنگتن در ماه جاری میلادی دو طرف در زمینه تبادل اطلاعات درباره این گروه تروریستی توافق کردند.

این دو ژنرال آمریکایی خاطر نشان کردند : همکاری بین واشنگتن و آنکارا در جنگ علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در آینده بسیار نزدیک و حتی جلوتر از می سال آینده نتایج مثبتی خواهد داد.

پترائوس و کارت رایت با اشاره به اینکه پ.ک.ک دشمن مشترک هر دو کشور است، انجام عملیات در مرزهای ترکیه علیه این گروه تروریستی به منظور دفاع از خود را حق آنکارا دانستند.

ترکیه حدود یکصدهزار نفر از نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای عراق مستقر کرده تا با حملات شورشیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مقابله کند.