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۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۶

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

طرح ثبت کد ملی برای دریافت شیرخشک در سمنان اجرا شد

طرح ثبت کد ملی برای دریافت شیرخشک در سمنان اجرا شد

سمنان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اجرای طرح ثبت کد ملی برای دریافت شیرخشک در سمنان خبر داد و گفت: هدف از انجام این طرح جلوگیری از قاچاق شیرخشک رگولار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حافظی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه طرح ثبت کد ملی برای دریافت شیرخشک در شهرهای تحت پوشش دانشگاه در سمنان اجرا شد، ابراز داشت: این طرح همزمان با سراسر کشور در استان نیز به اجرا درآمده است.

وی در مورد نحوه اجرای طرح، اضافه کرد: در این طرح داروخانه‌ها موظف به ارائه شیرخشک رگولار (عادی) با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد هستند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه این طرح قبلاً نیز اجرا شده است، ابراز داشت: شیرخشک متابولیک و رژیمی برای نوزادان خاص نیز قبلاً با ارائه کد ملی نوزاد به متقاضیان تحویل داده می‌شد.

حافظی اضافه کرد: هدف از اجرای این قبیل طرح‌ها پیشگیری از قاچاق شیرخشک و کنترل و نظارت کافی بر عرضه این محصول است.

کد مطلب 5912869

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