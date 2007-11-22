پیشنهادات آمریکا به عون برای کناره گیری وی از رقابت انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، جفری ویلتمن به میشل عون پیشنهاد داده است که در صورت کناره گیری از رقابت بر سر انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آمریکا و اروپا متعهد خواهند شد که در دولت جدید لبنان سهم زیادی از کرسیهای پارلمان یعنی در حدود نصف این کرسیها را به حزب وی اختصاص دهند.

به گفته ویلتمن در صورت موافقت عون با این پیشنهاد، آمریکا و اروپا کسب نصف کرسیهای پارلمان یعنی بیش از دوسوم کرسیهای پارلمان که مخالفان سنیوره خواهان آن هستند را برای عون تضمین می کنند.

عون ضمن رد این پیشنهاد اعلام کرده است که بحران در لبنان محدود به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نیست بلکه یک بحران سیاسی گسترده به شمار می رود که نیازمند راه حلهای عمیق و گسترده و نه راه حلهای مقطعی و موضعی است.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان در ادامه گفته است: دولتها در لبنان در لحظات سیاسی معین روی کار می آیند و می روند و در نتیجه وجود جناح مخالف در دولت آینده به معنی ضرورت وجود آن در دولتهای بعدی نیست.

پیشنهاد دیگر سفیر آمریکا به عون مبتنی بر این بوده است که وی در ازای کسب نیمی از کرسیهای پارلمان در دولت جدید، شرایط را برای خلاء قانونی در ریاست جمهوری و واگذاری امور به دولت سنیوره فراهم کند.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان در پاسخ به این پیشنهاد نیز گفته است که مخالفان دولت سنیوره دولت وی را غیر قانونی می دانند و با وی همچون کسی که بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک انتخاب شده باشد، تعامل خواهند کرد.

انتخابات ریاست جمهوری لبنان تا کنون چهار بار به تعویق افتاده است. این انتخابات قرار است فردا به عنوان آخرین فرصت در مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور، برگزار شود.