جشنواره نوقلمان مطبوعات برگزار مي شود

دبير خانه ي انجمن نويسندگان كودك و نوجوان ضمن اعلام اين خبر، از تمام نوجواناني كه در نشريات كشور اثري چاپ كرده اند ، خواست آثار خود را تا بيستم تيرماه به دبير خانه دومين جشنواره نوقلمان ارسال كنند .

آثار شركت كننده در اين جشنواره در سه گروه ؛ ادبيات ( شعر ، داستان ، قطعه ادبي ) روزنامه نگاري ( مقاله ، نقد ، گفت و گو ، گزارش ) گرافيك ( عكس ، تصوير سازي ، صفحه آرايي ) داوري مي شود . آثاري كه براي شركت در اين جشنواره فرستاده مي شوند بايددرفاصله بهمن 1379 تا اسفند 1381 در نشريات چاپ شده و افراد شركت كننده نيز زير 18 سال سن داشته باشند.

برگزيدگان نوقلم در 17 مرداد ( روز خبرنگار ) معرفي مي شوند .