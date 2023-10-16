به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی، نفوذ و فعالیت متناوب سامانه بارشی از امروز موجب کاهش نسبی دما، افزایش ابر، بارش باران گاهی به صورت رگبار، وزش باد گاهی به نسبت شدید و غرش آذرخش میشود.
وی با بیان اینکه در برخی نواحی استان پدیده مه روی میدهد، اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا روز پنجشنبه در استان ادامه داشته و در برخی ساعات روز شدت میگیرد.
رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: با توجه به شدت بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، اختلال در تردد و برخورد آذرخش وجود دارد.
امیدفر، خواستار لغو سفرهای غیرضروری، عدم اتراق در حاشیه مسیلها و رودخانهها و پرهیز از صعود به مناطق مرتفع و کوهستانی و انجام فعالیتهای کوهنوردی، انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و خودداری عشایر و دامداران در رفتن به مناطق مرتفع شد.
وی یادآور شد: با توجه به وزش باد به نسبت شدید، رعایت فاصله از ساختمانهای در دست ساخت یا نیمه کاره، اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی و پارک خودروها در مناطق مسقف و خودداری از پارک آنها در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره ضروری است.
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