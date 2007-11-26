داستانهای طنز نویسندگان جهان کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 27 داستان به نامهای "مردی که با خودش ازدواج کرد" از چارلی فیش، "یک شیوه زندگی" از فرناندو سورنتینو، "روح و آسمانخراش" از او هنری، "خرمگس و زن ستیز" از یان گرانت، "قورباغه طلسم شده" از جودی کور بالیس، "تو می میری... به همین سادگی" از حسین یعقوبی، "تماس" از دوروتی پارکر و... است.

مترجم در آغاز کتاب در مطلبی با عنوان "اصل مطلب یا چرا باید این کتاب را بخوانید" آورده است: پاسخ من واضح و روشن است. دوست عزیز خوب فکرش را بکن... حماسه و اسطوره چه دردی را از تو دوا می کند؟ اسطوره وقتی اثر می گذارد که به درد زندگی روزمره بخورد و مشکلی از مشکلات را حل کند. در مورد کتاب آشپزی هم... ببینم این جمله سارتر را شنیده ای؟ چیزی که می خوری مطمئنا تبدیل به نجاست می شود اما چیزی که می خوانی و درباره آن فکر می کنی می تواند تبدیل به گل سرخ شود. حتم دارم که منظور سارتر از"چیز" دوم، مجموعه داستانهای کوتاه طنز درجه یکی مثل همین کتابی بوده که در دست داری.

در ادامه این مطلب آمده است: بعضی وقتها طنزنویس دوست دارد در قالب طنز، حرفهای خیلی جدی بزند. تعجب نکنید، علما و کارشناسان متفق القولند که "طنز مطبوع ترین شیوه جدی سخن گفتن است" مثلا در داستان "مردی که با خودش ازدواج کرد" چارلی فیش به این نکته ظریف تر از مو اشاره می کند که کنار آمدن با خود، خیلی مهم تر و سخت تر از پیدا کردن نیمه گمشده خود است و یا داستان "پس از تاریکی در آستانه دری نیمه باز" حکایت تمثیل گونه ای درباره نویسنده ای است که به خاطر عامه مردم دنیای مشخص و خاص خود را رها کرده و وارد جهانی شده که خالق آن کوتوله زبان نفهم و کینه جویی است که قواعد شخصی و بی رحمانه ای دارد.

"چارلی فیش" در داستان مردی که با خودش ازدواج کرد، می نویسد: دوست خوب من، کشیش زاتارگا با دو کلمه، جریان زندگی مرا عوض کرد. او پیش از اینکه جواب سرنوشت ساز را به من بدهد، به مدت دو ساعت از طریق مکالمه تلفنی، مشغول بحث و استدلال با اسقف فلمینگ درباره بایدها و نبایدهای ازدواج از منظر کتاب مقدس بود و در نهایت با اشاره به این نکته ظریف انجیلی، اسقف را مات کرده بود. انجیل به مسیحیان هشدار داده بود که خواهر، عمه، مادر، مادربزرگ، مادر زن، دختر و نوه هایشان ازدواج نکنند اما در هیچ کجای این کتاب مقدس، هیچ توصیه ای ولو به صورت اشاره و کنایه مبنی بر ممنوعیت ازدواج فرد با خودش وجود ندارد و این دقیقا مسئله ای بود که من قصد انجامش را داشتم و مشروعیت آن را از کشیش زاتارگا استفسار کرده بودم.

"خرمگس و زن ستیز" در 1100 نسخه، 256 صفحه و با قیمت 3500 تومان روانه بازار کتاب شده است.