۱۰ مجوز شهرک غیردولتی در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی فعال استان اردبیل اظهار کرد: حمایت از احداث شهرکهای صنعتی غیردولتی، زمینهساز رشد تولید و اشتغال است که با حمایتهای لازم و قانونی تلاش میشود مسیر احداث و توسعه این شهرکها در استان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: شهرک غیردولتی حدید مبتکران به عنوان نمونه بارز و موفق مجموعه تولیدی در استان توانسته با ترسیم افق توسعه خود تا سال ۱۴۰۵ گامی مهم و اساسی در تأمین نیازهای کشور به ماشینآلات کامیون، لیفتراک و لودر بردارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: خوشبختانه در بازدیدی که امروز از این شهرک غیردولتی انجام شد، تلاشهای مدیران این مجموعه تولیدی در توسعه صنعت استان قابل تقدیر و ستایش بود که در گام نخست موفق به اشتغالزایی برای بیش از ۸۰۰ نفر از جوانان و تحصیلکردگان منطقه شدهاند.
علایی افزود: این واحد تولیدی در حال تکمیل فرآیند زنجیره تولید خود است که در صورت تکمیل و راهاندازی کامل آن، انتظار میرود تحقق برنامههای اشتغال پنج هزار نفری این سرمایهگذار دور از دسترس نباشد.
وی از حمایتهای این شرکت از تأسیس و احداث شهرکهای غیردولتی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ایجاد شهرکهای غیردولتی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری انجام میشود که خوشبختانه با حمایتهای انجام شده، امروز شاهد صدور مجوز ۱۰ شهرک غیردولتی در استان اردبیل هستیم که از این حیث در وضعیت بسیار مطلوبی در سطح کشور قرار داریم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل بیان کرد: این شهرکها همانند شهرکهای دولتی، دارای معافیت مالیاتی هفت تا ۱۳ ساله بوده و از مزایای یکسانی برخوردار هستند و مدیریت این شهرکها کاملاً در اختیار بخش خصوصی و خود سرمایهگذار است.
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