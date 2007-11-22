تصویر واقعی جنگ واکنش کنگره آمریکا را برانگیخت

به گزارش خبرنگار مهر، واشینگتن تایمز اعلام کرد دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه مجلس آمریکا از ایالت کالیفرنیا در این نامه به دان گلیکمن رئیس MPAA خواسته از یاد نبرد قهرمانانی هستند که زندگی خود را برای آمریکا و مردم عراق فدا کرده‌اند!

نمایی از فیلم جنگی "آماده‌شده"

هانتر در بخشی از نامه خود به گلیکمن آورده: "متاسفانه در فیلم جدید برایان دی پالما که از این هفته در چند سینما اکران شده، نیروهای نظامی آمریکا در عراق به شکل وصله‌های ناجور و جنایتکارانی غیرقابل‌کنترل تصویر شده‌اند. در حالی که نمونه رفتارهای جنایتکارانه نظامیان ما نباید فراموش شود، اما مورد منحصر بفردی که این فیلم بر مبنای آن ساخته شده، تصویری منفی از نیروهای در حال خدمت ما ارائه داده و تلاش جمعی آنها را در عراق به غلط تصویر کرده است."

گلیکمن که پیش از این به عنوان نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان خدمت کرده و زمانی وزیر کشاورزی بوده، هنوز اظهار نظر نکرده است. وزارت دفاع آمریکا معمولا به فیلمسازانی که قصد ساخت فیلم‌هایی با داستان نظامی دارند کمک می‌کند، اما در مورد فیلم دی پالما حاضر به همکاری نشد. ایلین لینز، سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: "ما درباره فیلم‌هایی که در آن نقش نداشتیم، اظهار نظر نمی‌کنیم." دیگر مقام‌های نظامی آمریکا نگرانند نمایش "آماده شده" به موج انتقادها علیه حضور نظامیان آمریکایی در عراق دامن بزند.

"آماده شده" که نخستین‌بار در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد، درباره حادثه‌ای واقعی در سال 2006 و دختری 14 ساله است که سربازان آمریکایی او را آزار و اذیت کردند و سه نفر از اعضا خانواده‌اش را کشتند. این فیلم شرایط، دیدگاهها و تنش‌هایی را دراماتیزه می‌کند که به یک جنایت در دنیای واقعی انجامید. حادثه محمودیه به یک رسوایی بین‌المللی تبدیل شد و چند دادگاه نظامی و محکومیت‌های طولانی‌مدت به همراه داشت و حتی احتمال صدور حکم اعدام عامل اصلی این جنایت وجود دارد.

"آماده شده" که از منظر لنز دوربین خیالی یکی از سربازان درگیر در حمله به خانه این دختر در محمودیه در جنوب عراق به تصویر کشیده شده، با تصاویری مستند، عکس‌هایی از جنگ و کلیپ‌های خبری تلفیق شده است. دی پالما متاثر از تحقیقات در اینترنت تصمیم گرفت فیلم جدید خود را با ویدئوکم بسازد. فیلمساز 67 ساله که برای این فیلم جایزه بهترین کارگردانی جشنواره ونیز را برد، تاکید کرد به خاطر موانع قانونی در مورد نشان دادن آدم‌ها و رویدادهای واقعی "مجبور" شد فیلم خود را داستانی کند.

برایان دی پالما

نامه هانتر نخستین انتقاد از فیلم جدید دی پالما نیست. پیش از این نیز تعدادی از منتقدان به این نکته اشاره کردند که مخالفت شخص دی پالما با جنگ عراق و دخالت این دیدگاه در فیلم باعث شده او نتواند در فیلم جدید خود در حد بسیاری از فیلم‌های افسانه‌ای خود مانند "صورت زخمی"، "کری" و "تسخیرناپذیران" عمل کند.

دی پالما سپتامبر گذشته در جشنواره فیلم تورنتو با دفاع از فیلم خود گفت: "تمام این انتقادها و حمله‌ها به این خاطر است که فیلم مسئله‌ای صحیح را مورد توجه قرار داده است. فیلمی مانند "صورت زخمی" که در زمان خود با بیشترین انتقادها مواجه شد، اکنون جایگاه یک فیلم کلاسیک و نمادین را پیدا کرده است. "آماده شده" نیز چنین وضعیتی دارد."