معاونت اجتماعی نیروی انتظامی پل ارتباطی میان پلیس و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا کماسی در دیدار با معاون و کارکنان معاونت اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه، اظهار کرد: امروز نقش مهم و اثرگذار این معاونت در جامعه و تأثیری که در ارتقا سلامت روانی جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به خدمات بسیار فراوان و متنوعی که پلیس در جامعه ارائه می‌کند، گفت: بازگو کردن این خدمات و مجموعه اقدامات انجام شده برعهده معاونت اجتماعی قرار دارد و تاکنون نیز کارکنان پرتلاش این مجموعه چه در سطح کشور و چه استان کرمانشاه توانسته‌اند به خوبی از عهده این مسئولیت برآیند.

حجت الاسلام کماسی ادامه داد: همانگونه که معاونت اجتماعی خدمات متنوع پلیس را به اقشار مختلف جامعه انتقال داده در مقابل خواسته‌های مردم را نیز شنیده و با انتقال آنها به مسئولان ارشد انتظامی در صدد چاره جویی و رفع مشکلات برآمده است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه افزود: از همین رو می‌توان معاونت اجتماعی را یکی از اثرگذارترین و مهمترین بخش‌های انتظامی و پل ارتباطی میان پلیس و مردم دانست.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی همواره مورد هجمه دشمنان قرار داشته و در این میان رسانه‌های بیگانه تلاش کرده‌اند با ایجاد جو رسانه‌ای شرایط را به نفع خود تغییر دهند، گفت: معاونت اجتماعی پلیس در اکثر مواقع توانسته از این هجمه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای علیه نظام جلوگیری و با روایتگری صحیح و به موقع از شایعه پراکنی جلوگیری کند.

حجت الاسلام کماسی در پایان از آمادگی عقیدتی سیاسی انتظامی کرمانشاه برای هرگونه تعامل و همکاری با معاونت اجتماعی خبر داد و گفت: سازمان عقیدتی سیاسی تلاش همه جانبه ای برای اعتلای فرهنگ ناب و اصیل انقلاب دارد و تلاش می‌کند تا روحیه جهاد و ولایتمداری را در بین کارکنان تقویت کند.