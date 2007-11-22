به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای شرکت در پنجمین نشست وزراء فرهنگ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به لیبی سفر کرده، دیروز در جمع دانشجویان و استادان مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه طرابلس درباره بیعدالتی در نظام بین‌الملل سخنرانی کرد.

صفار هرندی با اشاره به تسلط امریکا و رژیم صهیونیستی بر رسانه‌های خبری جهان گفت: "قدرت‌های غربی از جمله آمریکا با در دست داشتن رسانه‌های فراگیر و به راه انداختن جنگ روانی، ملت‌های دیگر را سرکوب و از پیشرفت آنها جلوگیری می‌کنند."

وی در پاسخ به سئوالی درباره پرونده اتمی ایران با اشاره گزارش جدید آژانس انرژی اتمی گفت: "دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نه تنها پیروزی بزرگ برای ملت ایران، بلکه پیروزی تمام ملت‌های مسلمان است. در حال حاضر دانشمندان اتمی ایران با میانگین سنی 27 سال مشغول به فعالیت در مراکز هسته‌ای ایران هستند."

وزیر ارشاد ادامه داد: "چنین مردمی را نمی‌توان با تهدید حمله نظامی از فناوری اتمی محروم کرد. زیرا دانش هسته‌ای در مغز و ضمیر جوانان ما نهادینه و بومی شده و با بمباران چند مرکز و نابودی چند ساختمان از بین نخواهد رفت. البته غربی‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند. آنها در گذشته می‌خواستند ایران را در سقف 20 سانتریفیوژ محدود کنند. اما امروز می‌گویند به 300 سانتریفیوژ بسنده و فعالیت را متوقف کنید."

در این برنامه پروفسور ابراهیم قویل، استاد حقوق بین‌الملل، مسلمانان را نماینده فرهنگ و صلح و دوستی در جهان معرفی کرد و مفهوم بیعدالتی را مرتبط با مفهوم قدرت در نظام جهانی دانست. وی با اشاره به نقش تعین‌کننده رسانه در شکل دادن به افکار عمومی و اهتمام قدرت‌های سلطه‌گر به آن گفت: "امروز بیش از 90 درصد اخبار جهان را چهار خبرگزاری وابسته به آمریکا و صهیونیسم تولید می‌کنند."

پنجمین اجلاس وزراء فرهنگ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با موضوع "سیاست‌های فرهنگی در جهان اسلام، اساس دیروز و ساخت فردا" صبح دیروز در هتل مهادی طرابلس با حضور نمایندگان 55 کشور افتتاح شد. در این مراسم شلقم وزیر امور خارجه لیبی سخنرانی کرد و وزراء فرهنگ و ارتباطات لیبی، مصر و امارت و نماینده سازمان سازمان کنفرانس اسلامی دیگر سخنرانان افتتاحیه بودند.

در بخش دوم این مراسم که به وقت تهران ساعت 15 برگزار شد، وزیر فرهنگ مالزی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. پنجمین اجلاس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از 21 تا 23 نوامبر (30 آبان تا دوم آذر) در طرابلس پایتخت لیبی برگزار می‌شود.