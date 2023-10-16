همه مسئولان نسبت به افزایش مشارکت و امنیت انتخابات وظیفه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری متولیان برگزاری انتخابات که با حضور معاون سیاسی انتظامی، رئیس هیئت نظارت و نماینده هئیت اجرایی انتخابات ۱۴۰۲ در شمیرانات برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت پیروزی‌های غرورآفرین جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیست، اظهار داشت: حسب وظایف ذاتی فرمانداری، فرآیند انتخابات از اوایل سال جاری و فعالیت‌های رسمی همزمان با صدور دستور پیش ثبت‌نام آغاز شد.

وی ادامه داد: در همین راستا دعوت از متنفذین برای حضور در عرصه رقابت انتخابات، تشکیل جلسات داخلی و تعیین کمیته‌های ذیل ستاد انتخابات شمیرانات انجام گرفت و کمیته‌ها نسبت به آسیب‌شناسی انتخابات قبل، برنامه‌ریزی، طراحی و برآورد برای انتخابات پیش‌رو اقدام کردند.

ذاکریان، ارتباط و تعامل خوب فرمانداری با هیئت نظارت انتخابات شمیرانات را نیز در خصوص مسائل فوق گره‌گشا دانست و افزود: به لحاظ اجتماعی و بعد بیرونی، معرفی شورای معتمدین و انتخاب هیئت اجرایی، نماد شروع کار انتخابات است که انجام و طی انتخابات هفته گذشته (در تاریخ مقرر طبق قانون ۲ هفته پیش از آغاز ثبت‌نام رسمی) ۸ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ۱۴۰۲ شمیرانات مشخص شدند.

فرماندار شمیرانات با اشاره به این‌که امروز (دوشنبه) اولین جلسه رسمی هیئت اجرایی با دستور کار بررسی شعب اخذ رأی برگزار شد؛ اعلام کرد: در انتخابات دوره قبل (سال ۱۳۹۸) ۲۰۲ شعبه ثابت و ۸ شعبه سیار در شهر شمیران، ۴۴ شعبه در بخش لواسانات و ۳۶ شعبه در بخش روبار قصران فعال بوده است.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شمیرانات یادآور شد: از امروز، هر یک از اعضای هیئت مذکور، بازدید و بررسی تعدادی از شعب اخذ رأی و جمع‌بندی نقطه نظرات اعضای اجرایی دوره‌های قبل را در دستور کار دارد و نتیجه تحلیلی خود را در جلسه آتی اعلام خواهد کرد تا در خصوص کمیت، کیفیت و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شعب اخذ رأی تصمیم‌گیری شود.

ذاکریان در پاسخ به مقایسه میزان مشارکت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل در پیش ثبت‌نام انجام شده، اظهار داشت: به سبب فرعی بودن حوزه انتخابات شمیرانات ذیل حوزه اصلی تهران (اشتراک حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس) آمار مشخصی در دست نیست اما طبق برآوردهای صورت گرفته، استقبال به مراتب بیش از دوره گذشته بوده است.

فرماندار شمیرانات با اشاره به وظایف هیئت اجرایی خاطرنشان کرد: تمهید مقدمات اجرای انتخابات (کاهش یا افزایش شعب ثابت یا سیار، بررسی زیرساخت‌ها و ناقص آن‌ها، تائید یا رد اعضای اجرایی هریک از شعب، مراقبت و نظارت بر پست اجرای انتخابات، اعلام نتایج و …) با این افراد است؛ اعضای این هیئت در جانب‌داری از نامزدها منع قانونی دارند اما بر اساس تکلیفی که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، همه ما نسبت به افزایش مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات مسئول هستیم.

وی با اشاره به نحوه فعالیت بخشداری‌های لواسانات و رودبار قصران در انتخابات توضیح داد: تهران به عنوان حوزه اصلی و سایر فرمانداری‌ها و بخشداری‌های حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس، حوزه فرعی بوده و به لحاظ اجرای انتخابات هم‌عرض هستند اما در پشتیبانی (کمیته‌ها)، اعلام نتایج و دیگر مسائل نسبت سازمانی آن‌ها به فرمانداری لحاظ می‌شود.

ذاکریان همچنین از تغییر قانون مبنی بر ادغام و تلفیق هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در این دوره خبر داد.