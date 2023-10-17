وقوع ۸۲ درصدی جرایم فضای مجازی در حوزه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای به شیوه‌های جدید و مرسوم کلاهبرداران فضای مجازی با استفاده از تکنولوژی و اینترنت اشاره کرد و توضیح داد: یکی از انواع جرایم رایانه‌ای، استفاده از دستگاه «اسکیمر» است که در این روش استفاده از کارت بانکی فرصت را برای کلاهبردار فراهم می‌کند تا اطلاعات کارت بانکی را ذخیره کند.

وی افزود: این حالت در بیشتر موارد به دلیل اعتماد فروشنده و خریدار اتفاق می‌افتد که خریدار کارت خود را در اختیار نفر مقابل قرار می‌دهد.

حسینی به ارسال پیامک با شماره شخصی درباره موضوعاتی از جمله سهام عدالت و ابلاغیه‌های قضائی به عنوان دیگر شیوه کلاهبرداری رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: در این حالت سارق با ارسال مطالب وسوسه برانگیز لینک‌هایی را ارسال می‌کند که به محض وارد شدن کاربر در لینک مورد نظر، به اطلاعات طعمه خود دسترسی پیدا می‌کند.

رئیس پلیس فتای خوزستان توصیه کرد: مردم باید اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌های پلیس فتا را در راستای بالا بردن آگاهی خود پیگیری کنند و آگاه باشند که هرگونه ارسال مطالب باید از طریق سامانه‌های رسمی دولت و با پسوند ir باشد.

وی تاکید کرد: کاربران فضای مجازی با رعایت برخی نکات ساده در بیشتر موارد می‌توانند از وقوع جرم پیشگیری کنند.