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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

سومین سفر دوره ای مشاور امور بانوان وزیر ارشاد به کرمانشاه

سومین سفر دوره ای مشاور امور بانوان وزیر ارشاد به کرمانشاه

سمیرا اصلان پور به همراه چند تن از نویسندگان زن کشور دهم تا دوازدهم آذر به کرمانشاه سفر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا اصلان پور - مشاور وزیر ارشاد در امور بانوان - به همراه نویسندگان در سه روز اقامت خود در استان کرمانشاه ضمن برگزاری نشستی با بانوان کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از اماکن فرهنگی و تاریخی در شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور، صحنه، بیستون، پاوه، قصرشیرین و نقاط مرکزی استان بازدید خواهند کرد.

این نویسندگان قصد دارند علاوه بر آشنایی با قابلیتهای فرهنگی، اجتماعی، آداب و رسوم و بررسی نقش مردم منطقه در خلق حماسه دفاع مقدس، زمینه های معرفی و شناساندن استان را فراهم آورند و مسئولان را نسبت به توجه بیشتر به منطقه ترغیب کنند.

در سفرهای قبلی نویسندگانی چون راضیه تجار، طاهره ایبد، زهرا پورقربان، شمسی خسروی، مژگان شیخی، محبوبه معراجی پور، و مریم جمشیدی و... حضور داشته اند.

کد مطلب 591346

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