سومین سفر دوره ای مشاور امور بانوان وزیر ارشاد به کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا اصلان پور - مشاور وزیر ارشاد در امور بانوان - به همراه نویسندگان در سه روز اقامت خود در استان کرمانشاه ضمن برگزاری نشستی با بانوان کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از اماکن فرهنگی و تاریخی در شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور، صحنه، بیستون، پاوه، قصرشیرین و نقاط مرکزی استان بازدید خواهند کرد.

این نویسندگان قصد دارند علاوه بر آشنایی با قابلیتهای فرهنگی، اجتماعی، آداب و رسوم و بررسی نقش مردم منطقه در خلق حماسه دفاع مقدس، زمینه های معرفی و شناساندن استان را فراهم آورند و مسئولان را نسبت به توجه بیشتر به منطقه ترغیب کنند.

در سفرهای قبلی نویسندگانی چون راضیه تجار، طاهره ایبد، زهرا پورقربان، شمسی خسروی، مژگان شیخی، محبوبه معراجی پور، و مریم جمشیدی و... حضور داشته اند.