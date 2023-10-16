دولت سیزدهم به دنبال حل مساله است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور در استان قزوین که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، ضمن تأکید بر اجرایی شدن پروژههای مصوب سفر ریاست جمهوری، بیان کرد: رئیسجمهور علیرغم مشغله فراوانی که دارد با جزئیات مسائل و پروژهها را پیگیری میکند، گزارشها نشان میدهد که در همه حوزهها از جمله حوزههای فرهنگی، اجتماعی، دیپلماسی و اقتصادی رشد اتفاق افتاده است.
وی افزود: عملکرد دولت بهگونهای است که مقام معظم رهبری آن را تمجید کردند و مهر تأیید بر آن زدند، این برکات نشانه این است که مدیران دولت سیزدهم به دور از تشریفات؛ خدمات صادقانه، جهادی و شبانهروزی ارائه میکنند.
منصوری یادآور شد: مهمترین چیزی که توسط دولت دنبال میشود تغییر رویکرد و تغییر گفتمان است، دولت سیزدهم دولتی مردمدار و میداندار است که مسئله را حمل نه بلکه حل میکند، اگر مسائل همچون گذشته حمل میشد همچنان پروژهها متوقف بودند اما دولت با حل مسئله گرههای چند دهساله را حل کرده است.
وی تأکید کرد: اگر ممارست نباشد روند اجرای یک پروژه عمرانی ۳۰ سال طول میکشد، چون مدیران وقت برنامه مناسبی نداشتند شاهد چنین پروژههایی در سطح کشور هستیم، دولت سیزدهم از نظر پیگیری و چابکی و توان اجرا کارهای جدی انجام میدهد و در حوزه اقتصادی به نسبت آرامش در بازار حاکم شده است، اگرچه در حوزه معیشتی نارضایتی داریم اما به مرور زمان اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه از استاندار قزوین تمام قد حمایت میکنیم، خاطرنشان کرد: استاندار قزوین مدیر پرتلاش و جهادی است که عملکردش مورد تأیید شخص رئیس جمهور و اعضای دولت است، در جهت تقویت مدیریت او تمام قد حمایت میکنیم و معتقد هستیم این حمایت به خاطر عملکرد قابل قبولی بوده است که در گزارشهای مختلف و متنوع از عملکرد تیم مدیریتی استان حاصل شده است.
وی یادآور شد: در تخصیص اعتبار اولویت ما تکمیل پروژههای نیمهکاره است، پروژههایی که پیشرفتی نداشته باید در اولویت پایین قرار بگیرد، پروژههای با درصد پیشرفت بالا که نیاز به هماهنگی بین دستگاهی دارد در اولویت قرار گیرد وحل شود؛ باید طعم شیرین خدمترسانی را به مردم بچشانیم که یک راه آن اتمام پروژههای نیمه تمام است، مانند جاده قزوین الموت تنکابن که مصوب سفر رهبری است اما تا دولت سیزدهم متوقف بود و هم اکنون فاز یک آن ۹۰ درصد پیشرفت دارد.
وی بیان کرد: اولویت پروژهها باید مشخص شود و نهایتاً ۱۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا با توجه به ظرف اقتصادی کشور تعیین شوند، استان قزوین در حوزه حمل و نقل، صنعت، فرهنگ، کشاورزی و گردشگری جز مستعدترین استانها است و ظرفیت نیروی انسانی بالایی دارد و باید نگاه مثبتی به آن داشت و ما نگاهمان این است که در تخصیصها استان قزوین را ویژهتر ببینیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به پروژههایی مصوب سفر رئیس جمهور در قزوین، یادآور شد: زیرساخت بهداشت و درمان و پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی باید در اولویت قرار بگیرد، ما نیز تعهد میکنیم پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف نشود.
