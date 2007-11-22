  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

ارسال بیش از 400 اثر به دبیرخانه جشنواره "ما می توانیم"

تا کنون بیش از چهارصد اثر پژوهشی جوانان و نوجوانان خلاق و پژوهشگر به دبیرخانه دومین جشنواره ما می توانیم ارسال شده که بسیاری از آنها متعلق به مدال آوران المپیادی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی دومین جشنواره خلاقیت "ما می توانیم" با بیان این مطلب از انتخاب و معرفی یکصد جوان و نوجوان پژوهشگر به مناسبت یکصد سالگی بلدیه تهران خبر داد.

اکبر بختیاری هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و معرفی دانش آموزان و دانشجویان پرکار و ایده پرداز در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی و جلب مشارکت مردم و نهادها برای حمایت از آنان ذکر کرد و افزود: در دومین دوره برگزاری جشنواره ما می توانیم از پدید آورندگان برترین آثار، ابتکارات و اختراعات در گرایش های مختلف علمی و پژوهشی، فن آوری، فرهنگی، ادبی و هنری تجلیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری پایتخت در حوزه های فرهنگی برای پرورش شهروندان خلاق و ایده پرداز تلاش و با حساسیت خاصی این موضوع را در رابطه با شهروندان جوان و نوجوان دنبال می کند.

رئیس فرهنگسرای تفکر از تمامی علاقه مندان اعم از اقشار مختلف مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دعوت کرد با معرفی دانش آموزان و دانشجویان خلاق و پژوهشگر، شرایط حضور افراد بیشتری را در این جشنواره فراهم کنند.

وی گفت: مراسم معرفی و تجلیل از یکصد برگزیده جشنواره با حضور پژوهشگران و دانشگاهیان، مدیران و مسئولان فرهنگی و جمع کثیری از جوانان و نوجوانان نخبه و ایده پرداز و خانواده های آنان نیمه اول دی ماه امسال برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 591363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها