ارسال بیش از 400 اثر به دبیرخانه جشنواره "ما می توانیم"

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی دومین جشنواره خلاقیت "ما می توانیم" با بیان این مطلب از انتخاب و معرفی یکصد جوان و نوجوان پژوهشگر به مناسبت یکصد سالگی بلدیه تهران خبر داد.

اکبر بختیاری هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و معرفی دانش آموزان و دانشجویان پرکار و ایده پرداز در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی و جلب مشارکت مردم و نهادها برای حمایت از آنان ذکر کرد و افزود: در دومین دوره برگزاری جشنواره ما می توانیم از پدید آورندگان برترین آثار، ابتکارات و اختراعات در گرایش های مختلف علمی و پژوهشی، فن آوری، فرهنگی، ادبی و هنری تجلیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری پایتخت در حوزه های فرهنگی برای پرورش شهروندان خلاق و ایده پرداز تلاش و با حساسیت خاصی این موضوع را در رابطه با شهروندان جوان و نوجوان دنبال می کند.

رئیس فرهنگسرای تفکر از تمامی علاقه مندان اعم از اقشار مختلف مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دعوت کرد با معرفی دانش آموزان و دانشجویان خلاق و پژوهشگر، شرایط حضور افراد بیشتری را در این جشنواره فراهم کنند.

وی گفت: مراسم معرفی و تجلیل از یکصد برگزیده جشنواره با حضور پژوهشگران و دانشگاهیان، مدیران و مسئولان فرهنگی و جمع کثیری از جوانان و نوجوانان نخبه و ایده پرداز و خانواده های آنان نیمه اول دی ماه امسال برگزار خواهد شد.