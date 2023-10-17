نهمین دوره جشنواره ابوذر در خراسان شمالی برگزار می شود

محسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: نهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر با همت بسیج رسانه و همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی همزمان با سراسر کشور در استان خراسان شمالی نیز برگزار می‌شود.

مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی گفت: این دوره از جشنواره رسانه‌ای ابوذر در محورهای مختلف همچون شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب و اقدامات بسیج در عرصه‌های مختلف، امید و نشاط آفرینی، خانواده و همچنین سبک زندگی پذیرای آثار خبرنگاران سطح استان است.

وی مهلت ارسال آثار را تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد و افزود: ارسال ارسالی به دبیرخانه این جشنواره باید در سال ۱۴۰۲ منتشر شده باشند.

امیری همچنین به قالب‌های مورد قبول آثار نیز اشاره کرد و گفت: کلیپ و گزارش ویدئویی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، موشن گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مصاحبه، مستند، عکس و تیتر از جمله قالب‌های تعیین شده برای ارسال آثار خبرنگاران است.

وی در انتها ابراز امیدواری کرد تا همچون ادوار گذشته این جشنواره علاوه بر استقبال خبرنگاران، نماینده‌ای از جمع خبرنگاران خراسان شمالی بتواند حائز رتبه‌های برتر کشوری نیز شود.